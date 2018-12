Gilet gialli | il governo annuncerà una moratoria sull' aumento della tassa sui carburanti

Chi sono e cosa vogliono i Gilet gialli : La rabbia per il rincaro dei carburanti si mescola all’insofferenza per una politica ambientalista considerata discriminatoria al di fuori delle grandi città. Leggi

Gilet gialli - governo annuncia moratoria sull’aumento delle tasse dei carburanti : Prima piccola vittoria per i Gilet gialli, i manifestanti che stanno protestando contro l’aumento dei prezzi della benzina e che sabato a Parigi hanno scatenato una guerriglia. Fonti vicine al primo ministro francese Edouard Philippe hanno fatto sapere, tramite il giornale Le Monde, che oggi il premier annuncerà una moratoria di alcuni mesi sull’aumento delle tasse dei carburanti previsto per il primo gennaio. L’obiettivo è ...

I Gilet gialli minacciano Macron e la fine appare vicina anche per i tecnocrati europei : Certo, non che possa essere accusato dei mali storici di Parigi, che con una spesa pubblica al 56-57% del pil e una tassazione tra le più alte al mondo, non è percepita dagli investitori come un'...

Gilet gialli/ Ultime notizie - c'è una quarta vittima e la benzina scarseggia : pronta moratoria del governo - IlSussidiario.net : Gilet gialli, Ultime notizie, c'è una quarta vittima e la benzina scarseggia: pronta moratoria del governo per avviare il dialogo

DALLA FRANCIA/ "I Gilet gialli sono la fine di Macron" - IlSussidiario.net : gilet gialli in FRANCIA: solo una protesta di tanti retrogradi che non vogliono la svolta ecologica di Macron? Oppure una rivolta sociale per molto di più?

I Gilet gialli sono davvero i forconi francesi? : gilet gialli a Bourdeaux. (Foto: GEORGES GOBET/AFP/Getty Images) La Francia, da circa un mese, è travolta dai cosiddetti gilets jaunes, o gilet gialli, un movimento disordinato e non verticistico, sorto inizialmente in segno di protesta contro l’aumento delle accise della benzina (pensato per aumentare il gettito fiscale dello stato e finanziare i progetti di transizione ecologica) e poi allargatosi a macchia d’olio con manifestazioni ...

Francia - caos Gilet gialli : saltato il negoziato con il governo : In assenza di una soluzione politica, si teme da molte parti il ritorno al confronto più duro, quello nelle piazze. I sindacati di polizia hanno parlato di colleghi "esausti per la tensione ...

Gilet gialli : domani non si va da Macron : 20.18 I rappresentanti dei "Gilet gialli liberi", che si erano detti disposti a trattare con il governo francese per "un'uscita dalla crisi", non saranno domani a palazzo Matignon. Alcuni di loro hanno parlato di "ragioni di sicurezza". Data la situazione sociale in Francia e le tensioni per la protesta dei "Gilet gialli", il presidente Macron ha ufficialmente deciso di rinviare la sua visita in Serbia, in programma mercoledì e giovedì ...

Gilet gialli - divampa la protesta : camion fermi e carenza di benzina : La protesta dei Gilet gialli in Francia non solo non si arresta ma, in queste ore, sta divampando in tutto il Paese. Blocchi del traffico organizzati dai manifestanti stanno, infatti, provocando ...