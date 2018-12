Gilet gialli | dal governo stop alle tasse sulla benzina ma la protesta si allarga

Francia - i Gilet gialli vincono la battaglia; congelati gli aumenti di Benzina - Luce e Gas : Francia, i Gilet Gialli hanno raggiunto un obiettivo importante: bloccare gli aumenti di Benzina, Luce e gas Nel tentativo di trovare una soluzione alla crisi innescata dalla protesta dei “Gilet Gialli”, il primo ministro francese, Edouard Philippe ha annunciato che saranno sospesi gli aumenti delle tasse su carburanti, Luce e gas. Per sei mesi non saranno ritoccate le accise sul carburante, ha infatti assicurato, e anche “le ...

Gilet gialli - rinviata la gara di Ligue 1 tra Psg e Montpellier : La partita tra Psg e Montpellier, valida per la 17.a giornata della Ligue 1 e in programma sabato 8 dicembre alle 16, è stata rinviata a data da destinarsi. Lo ha annunciato la Lega Calcio francese "...

Ligue 1 - i ‘Gilet gialli’ fanno paura : rinviata PSG-Montpellier : PSG-Montpellier rinviata a causa della mobilitazione dei ‘gilet gialli’ che sta mettendo a ferro e fuoco il centro di Parigi La gara di Ligue 1 tra PSG e Montpellier di sabato 8 dicembre, è stata rinviata a data da destinarsi. “A seguito della richiesta della Prefettura di Polizia, la LFP ha rinviato l’incontro Parigi Saint-Germain – Montpellier HSC, valida per la 17a giornata della Ligue 1 di Conforama e ...

