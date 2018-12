Giancarlo Magalli | la figlia Michela ricoverata in ospedale | “Non c’è una diagnosi”

Michela Magalli - la figlia di Giancarlo è ricoverata in ospedale : “Forse una malattia esantematica o infettiva - un virus come quello di Epstein-Barr” : È ricoverata all’ospedale Gemelli di Roma Michela Magalli, figlia del conduttore Giancarlo.La ventiquattrenne influencer ha condiviso alcuni scatti nelle sue storie di Instagram in cui si mostra con la mascherina sul viso e la flebo al braccio. “Ancora non c’è una diagnosi. Potrebbe essere una malattia esantematica o una infettiva,un virus come quello di Epstein-Barr, la linfomonocitosi adenopatica infettiva o che c***o ne so io’, ha ...

La figlia di Giancarlo Magalli in ospedale : "Forse una malattia infettiva" : Sono ore di forte apprensione queste per la figlia di Giancarlo Magalli, la ragazza infatti si trova all'ospedale Gemelli di Roma da lunedì.La 24enne ha fatto sapere tramite i suoi profili social di essere in ospedale. Michela si mostra con una mascherina al volto e una flebo attaccata al braccio. Ma cosa le è successo? Neanche lei e i medici lo sanno con certezza. "Grazie dal cuore a tutti quelli che hanno dedicato un minuto per mandarmi un ...

Vieni da Me - Andriana Volpe parla della sua lite con Giancarlo Magalli : “È successo il finimondo quando ho detto la sua età” : Nessuna tregua tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, un nuovo capitolo dell’ormai nota saga lo ha scritto la conduttrice parlando dell’ex collega nel corso dell’ospitata a Vieni da me. “Ero molto contenta di passare da Mezzogiorno in famiglia a I Fatti Vostri perché mi piaceva l’idea di lavorare con Giancarlo che è un grande conduttore e un grande autore. Solo che poi si sono un po’ rovinati i rapporti, ultimamente. Devo aver ...

Giancarlo Magalli - bordata al big Rai : "Mi tolse due programmi" : Il conduttore si è tolto qualche sassolino dalla scarpa intervistato da Peter Gomez a "La Confessione" su Nove

Giancarlo Magalli contro la Rai : 'Chi è l'uomo che mi ha fatto fuori' - il nome di un potentissimo : Giancarlo Magalli si confessa a Peter Gomez su Nove a La Confessione . Il direttore de Ilfattoquotidiano.it rievoca il periodo in cui a dirigere la Rai c'era Fabrizio De Noce : "Ho letto che Del Noce ...

La Confessione - Giancarlo Magalli su Nove : “Saccà in Rai mi faceva la morale - poi era a mezzo servizio di Berlusconi” : Torna su Nove, venerdì 19 ottobre alle ore 23, La Confessione in cui Peter Gomez intervisterà Giancarlo Magalli. Il volto storico e più amato di Raidue parla soprattutto di Rai, l’azienda nella quale lavora da una vita. “Voglio chiederle delle cose sulla Rai del passato – inizia Gomez – Partiamo da una cosa che lei ha detto: ‘I dirigenti Rai passano come meteore, anzi come meteoriti visti i danni che fanno. Chi ha fatto più ...

La Confessione - Giancarlo Magalli su Nove : “Del Noce in Rai? Mi toglieva i programmi di successo e li portava al flop” : Torna su Nove, venerdì 19 ottobre alle ore 23, La Confessione in cui Peter Gomez intervisterà Giancarlo Magalli. “Senta lei pensa di fare una televisione da servizio pubblico perché io glielo chiedo: molti dicono che lei è meglio della televisione che fa”, esordisce il giornalista. “Sì, me lo dico anche io certe volte oltre agli altri. Me lo dico anch’io nel senso che ho in mente una televisione che a volte ho fatto, a volte non riesco a ...

La Confessione - Giancarlo Magalli e Valentina Nappi ospiti di Peter Gomez su Nove venerdì 19 ottobre alle 23 : Il volto televisivo più noto di Raidue Giancarlo Magalli e la pornostar Valentina Nappi saranno ospiti di Peter Gomez a La Confessione venerdì 19 ottobre alle 23 su Nove. Dopo i faccia a faccia con Fabrizio Corona, Enrico Montesano e Paolo Rossi, il giornalista torna con due interviste molto diverse tra loro. Magalli racconterà la sua lunga storia nel servizio pubblico spaziando dal rapporto, spesso turbolento, con le numerose colleghe a quello ...

I fatti vostri - Giancarlo Magalli e l'addio alla Rai : 'Chissà perché solo certi conduttori...'. Dubbio soldi : Una smentita che è un po' una conferma. Giancarlo Magalli potrebbe lasciare davvero la Rai e I fatti vostri, anche se solo 'a tempo'. Il volto storico e più amato di Raidue ha deciso di fare chiarezza ...

Giancarlo Magalli - addio a sorpresa a I Fatti Vostri? Ecco la spiegazione del conduttore su Facebook : Giancarlo Magalli abbandona I Fatti Vostri ? Nelle ultime ore si erano rincorse voci sempre più insistenti di un presunto abbandono a sorpresa della trasmissione da parte dello storico conduttore. Il ...

Adriana Volpe e la battuta a Pechino Express : ‘Giancarlo Magalli avrebbe detto di peggio’ : “Magalli, al posto mio, probabilmente, avrebbe detto di peggio”. Adriana Volpe torna sulla battuta fatta su Giancarlo Magalli nella prima puntata di Pechino Express quando, dovendo trascinare alcune casse pesanti nel corso di una prova, disse: “Manco ci fosse dentro Magalli”, suscitando l’ilarità del web. La conduttrice, eliminata al termine della quarta puntata dell’adventure game di Rai2, spiega il perché di ...

Giancarlo Magalli : “Non ho detto che vado a Mediaset ma a causa dei tetti ai compensi non potrò lavorare in Rai da giugno” : Giancarlo Magalli lascia la Rai? La notizia rimbalza su tutti i siti e le agenzie di stampa, ma non è corretta. Non del tutto, perlomeno. Tutto è nato da un’intervista rilasciata dal conduttore de I Fatti Vostri a ItaliaOggi. “Con Mediaset ho sempre avuto buoni rapporti. Ma non hanno mai cercato di convincermi. A un certo punto la Gialappa’s mi aveva proposto di lavorare con loro. Ora, con il tetto dei compensi, ci sto pensando. Il ...

ADRIANA VOLPE / Dalla battuta su Giancarlo Magalli all'esperienza positiva a Pechino Express 2018 : ADRIANA VOLPE si racconta a Vanity Fair, tirando le somme sulla sua recente esperienza a Pechino Express 2018 nella quale si è fatta conoscere dal pubblico. E su Giancarlo Magalli...(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 10:10:00 GMT)

Giancarlo Magalli lascia I Fatti Vostri?/ Contratto in scadenza : "Con il tetto dei compensi ci sto pensando" : Giancarlo Magalli torna a parlare del suo stipendio in Rai e de I Fatti Vostri visto che il suo Contratto è in scadenza e presto potrebbe traslocare a Mediaset(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 12:40:00 GMT)