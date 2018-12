GF Vip | Giulia Salemi parla di Francesco Monte dopo l’eliminazione

Gf Vip - la mamma di Giulia attacca la produzione : "Io non sapevo del regolamento" : Giulia Salemi è stata eliminata dal Gf Vip dopo un provvedimento preso dalla produzione.L'ex concorrente, infatti, durante la puntata della settimana scorsa, aveva ricevuto informazioni dall'esterno e le aveva rivelate agli altri inquilini della Casa. Questo il regolamento non lo prevede e la produzione è immediatamente corsa ai ripari. Giulia Salemi ha provato a giustificarsi, ma è arrivata la nomination e la successiva eliminazione.Ora, però, ...

Grande Fratello Vip - la madre di Giulia Salemi contro il reality : "Non è vero niente - la volevano fuori da tre settimane" : Lo sfogo di Fariba Tehrani su Instragram: "Nessuno mi aveva parlato del regolamento, sono stata strumentalizzata per fare share"

Grande Fratello Vip - semifinale soporifera come l’intera edizione. Giulia Salemi “colpevole” di aver parlato con sua mamma fuori dalla Casa viene eliminata : Alle 23 la regia inquadra un figurante in studio che annoiato sbadiglia, simbolo di una semifinale soporifera e di una edizione davvero deludente che si avvia alla conclusione, scevra di dinamiche ma soprattutto di vip. In assenza di idee nel mirino finisce Giulia Salemi, colpevole di aver parlato in persiano con sua mamma Fariba nell’ultima puntata e di aver dunque ricevuto indicazioni dall’esterno, cosa vietata dal regolamento. La ...

Giulia Salemi - la madre Fariba accusa il GF Vip : “La volevano fuori” : Giulia Salemi eliminata: Fariba Tehrani attacca il GF Vip Grande Fratello Vip ha punito Giulia Salemi con una nomination diretta. È successo alla semifinale del reality show di lunedì 3 dicembre. L’influencer italo-persiana ha sbagliato la scorsa settimana, durante l’incontro con la madre Fariba Tehrani parlando iraniano, e in cui la donna le svelò alcune informazioni su ciò che accadeva fuori dalla Casa. Si è trattato di una ...

Ad un passo dalla finale del Grande Fratello Vip 2018 l’eliminazione di Lory Del Santo e Giulia Salemi “punita” al televoto : La finale del Grande Fratello Vip 2018 si avvicina a grandi passi e con essa anche la proclamazione del vincitore, il terzo di questa speciale parte del programma dedicata ai volti noti (?!) dello spettacolo e non solo. La semifinale andata in onda oggi non ha regalato al pubblico i nomi dei due finalisti che si sono aggiunti a Silvia Provvedi e Francesco Monte, ma anche l'eliminazione di Lory Del Santo e Giulia Salemi. La prima a dover ...

