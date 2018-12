GF VIP | Fariba | dopo l’eliminazione della figlia Giulia Salemi | lancia pesanti accuse

Pomeriggio 5 : Giulia Salemi contro Fariba. Tensione dopo il GF VIP : Giulia Salemi non vuole vedere più Fariba? La rivelazione a Pomeriggio Cinque E’ appena finita una nuova puntata di Pomeriggio 5. E la seconda parte della trasmissione è stata dedicata interamente a ciò che è successo ieri sera al Grande Fratello Vip. Ovviamente l’argomento caldo trattato dalla d’Urso è stato il fatto che Giulia Salemi sia stata punita dagli autori del reality per colpa della madre Fariba. Quest’ultima, ...

GfVIP - Fariba a Giulia Salemi : 'Dicono che fai cose sporche con Francesco' : L'uragano Fariba Tehrani colpisce ancora, questa volta ai danni della figlia Giulia Salemi. Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, l'eccentrica donna ha fatto il suo ingresso nella casa. Una presenza che ha suscitato enormi critiche. Difatti, la donna, invece di abbracciare la figlia che non vedeva da due mesi, ha preferito rivelarle alcune cose esterne, dandole anche delle direttive come non bere troppo alcol e non andare sotto le ...

Fariba Tehrani furiosa contro il Grande Fratello VIP - Walter e Andrea in finale : Fariba Teherani è stata sicuramente una delle protagoniste delle ultime puntate del Grande Fratello Vip, soprattutto dopo l'incontro di una settimana fa, con la figlia Giulia Salemi in cui le due donne hanno conversato in persiano senza far capire nulla ai telespettatori ed agli altri inquilini della Casa. La violazione del regolamento, ha costretto la produzione del reality show a prendere un serio provvedimento disciplinare contro la ...

'Volevano far fuori mia figlia' - Fariba e le accuse dopo l'esclusione di Giulia Salemi dal GF VIP : 'Volevano far fuori mia figlia', Fariba e le accuse dopo l'esclusione di Giulia Salemi dal GF Vip Fariba, la mamma di Giulia Salemi, non ci sta e dopo la puntata del GF Vip che ha visto l'esclusione ...

Giulia Salemi - le prime parole dopo il GF VIP : mamma Fariba furiosa : Giulia Salemi torna sui social dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip: “Mi manca tanto Francesco” Giulia Salemi è stata eliminata a un passo dalla finale dal Grande Fratello Vip. La modella è stata costretta a sfidare in un televoto flash Stefano Sala. La semifinale è stata proprio caratterizzata da una prima parte dedicata al provvedimento […] L'articolo Giulia Salemi, le prime parole dopo il GF Vip: mamma Fariba ...

Gf VIP - "Dicono che fai le cose sporche con Francesco" : cosa si sono dette Giulia e Fariba : Il Grande Fratello ha tradotto il discorso in persiano tra le madre e figlia che è costato caro alla Salemi

GF VIP - Fariba contro gli autori : 'Volevano far fuori mia figlia da tre settimane' : Mentre su Canale 5 andava in onda la semifinale del Grande Fratello VIP, Fariba Tehrani ha lanciato accuse pesanti agli autori del programma. Dopo aver scoperto il provvedimento disciplinare che ha subito sua figlia (mandarla direttamente al televoto per aver infranto il regolamento), la persiana ha usato Instagram per difendersi ma soprattutto per riportare il suo punto di vista sugli addetti ai lavori. La donna ha fatto sapere che chi lavora ...

Giulia Salemi - la madre Fariba accusa il GF VIP : “La volevano fuori” : Giulia Salemi eliminata: Fariba Tehrani attacca il GF Vip Grande Fratello Vip ha punito Giulia Salemi con una nomination diretta. È successo alla semifinale del reality show di lunedì 3 dicembre. L’influencer italo-persiana ha sbagliato la scorsa settimana, durante l’incontro con la madre Fariba Tehrani parlando iraniano, e in cui la donna le svelò alcune informazioni su ciò che accadeva fuori dalla Casa. Si è trattato di una ...

Grande Fratello VIP 3 : Francesco Monte e Giulia Salemi - Fariba dichiara : "Durerà da Natale a Santo Stefano" : Ospite del programma RadioRai Non succederà più, Fariba ha parlato del rapporto tra Francesco Monte e Giulia Salemi all'interno del Grande Fratello Vip 3: Io potrei avere molte obiezioni ma se sta bene a lei io non posso che essere contenta. Giada Di Miceli le ha chiesto quanto potrebbe durare la loro storia: Se tornano alla loro vita normale e ai loro caratteri normali allora durerà da Natale a Santo Stefano. La donna ha chiarito: Io non ...

Gf VIP - Fariba usa i peli pubici di Cecilia. Ignazio : "Non sono i suoi - sono troppo lunghi" : E se la mamma di Giulia Salemi fa un rito magico per fare innamorare Francesco Monte della figlia , l'influencer persiana non la prende troppo bene e l'ex tronista meno ancora. E ora nella macumba ...