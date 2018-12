GF Vip | Fariba contro gli autori | ' Volevano far fuori mia figlia da tre settimane'

Grande Fratello Vip - Fariba Tehrani contro Ilary Blasi : 'Si sapeva che volevano eliminare Giulia Salemi' : Eliminata a un passo dalla finale del Grande Fratello Vip . Atroce delusione per Giulia Salemi , che finisce in lacrime per colpa della mamma Fariba Tehrani . La signora la scorsa settimana aveva ...

Fariba Tehrani accusa gli autori del Grande Fratello Vip / 'Volevano far fuori mia figlia Giulia Salemi!' - IlSussidiario.net : Fariba Tehrani sbotta contro gli autori del Grande Fratello Vip, colpevoli di avere voluto eliminare Giulia Salemi dal programma.

Grande Fratello Vip 3 : Francesco Monte e Giulia Salemi - Fariba dichiara : "Durerà da Natale a Santo Stefano" : Ospite del programma RadioRai Non succederà più, Fariba ha parlato del rapporto tra Francesco Monte e Giulia Salemi all'interno del Grande Fratello Vip 3: Io potrei avere molte obiezioni ma se sta bene a lei io non posso che essere contenta. Giada Di Miceli le ha chiesto quanto potrebbe durare la loro storia: Se tornano alla loro vita normale e ai loro caratteri normali allora durerà da Natale a Santo Stefano. La donna ha chiarito: Io non ...

Gf Vip - Fariba usa i peli pubici di Cecilia. Ignazio : "Non sono i suoi - sono troppo lunghi" : E se la mamma di Giulia Salemi fa un rito magico per fare innamorare Francesco Monte della figlia , l'influencer persiana non la prende troppo bene e l'ex tronista meno ancora. E ora nella macumba ...

GF Vip : Cecilia Rodriguez ha commentato il rito di Fariba - la madre di Giulia Salemi. Leggi le sue parole : La reazione di Cecilia Rodriguez al rito di Fariba su Francesco Monte e Giulia Salemi Continua a far discutere il presunto rito magico di Fariba Therani sulla figlia Giulia Salemi e Francesco Monte. Com’è... L'articolo GF VIP: Cecilia Rodriguez ha commentato il rito di Fariba, la madre di Giulia Salemi. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Francesco e Giulia news : “Passione inaridita” al Gf Vip - Fariba ha distrutto tutto? : Francesco e Giulia al Gf Vip 2018 continuano a ricevere pesanti accuse Non si placano le polemiche intorno a Francesco Monte e Giulia Salemi al Gf Vip. Le nuove accuse sono arrivate da Riccardo Signoretti, che ospite di Ultime dalla casa è sembrato non propenso a credere a questa coppia. O futura tale, visto che […] L'articolo Francesco e Giulia news: “Passione inaridita” al Gf Vip, Fariba ha distrutto tutto? proviene da Gossip ...

GFVip - anche il papà di Monte contro il rito di Fariba : l'ex tronista basito dalla vicenda : Una sorpresa nella Casa del Grande Fratello Vip nel corso della diretta di ieri sera, non è andata proprio come ci si aspettava. Giulia Salemi ha potuto incontrare la madre Fariba, non prima che la ragazza e gli altri inquilini della casa venissero informati del 'rito magico' inscenato dalla signora Teherani a casa signorini: proprio questo gesto della madre della Salemi ha fatto molto discutere in questi ultimi giorni fuori dalle mura di ...

Gf Vip Fariba la mamma della Salemi sul rito ho recitato un copione : Giulia Salemi ancora una volta è statat messa in difficoltà dalla mamma Fariba,che è entrata nella casa del “Grande Fratello Vip” ed è stata subito polemica. Ilary Blasi e Alfonso Signorini rivelano a Giulia e Francesco che Fariba ha fatto un “rito magico” per far sì che il loro amore sbocci. «In una puntata di Casa Signorini ha bruciato i peli pubi…i di Cecilia Rodriguez, un mozzicone di sigaretta di Francesco e capelli di Giulia ...

GF Vip 2018 : ecco cosa ha detto Fariba in persiano alla figlia Giulia Salemi. La reazione di Monte : Giulia Salemi e mamma Fariba Fariba, madre di Giulia Salemi, non ha alcun potere magico ma, in compenso, ha la “dote” di portare scompiglio persino con un’ospitata di 10 minuti. Intervenuta nella tredicesima puntata di Grande Fratello Vip 2018, la Therani ha creato i presupposti per una nuova discussione tra la figlia e Francesco Monte. Nello specifico, tutto ha avuto inizio quando Fariba ha lasciato intendere a Giulia che il rito ...

GF Vip - lite nella notte tra Monte e la Salemi a causa di Fariba e dell'ex Cecilia : Dopo la fine della tredicesima puntata del Grande Fratello Vip, Francesco Monte e Giulia Salemi hanno di nuovo litigato. I due, al termine della diretta, hanno discusso per un bel po' fino a notte fonda. Al concorrente pugliese non sono piaciuti alcuni atteggiamenti della coinquilina e della madre di lei, Fariba, che ieri sera è intervenuta in trasmissione per chiarire la questione del rito magico fatto a "Casa Signorini" e che tanto clamore ha ...

GFVip - Giulia Salemi scopre l'incantesimo della madre Fariba Tehrani su Francesco Monte : La nuova puntata del Grande Fratello Vip ha riservato al grande pubblico di Canale 5 molti colpi di scena. Nel corso della diretta, la conduttrice Ilary Blasi ha mostrato alla gieffina Giulia Salemi un rvm contenente le immagini dei titoli di giornali battuti sulla notizia che vede la madre dell'ex-aspirante Miss Italia, Fariba Tehrani, protagonista di un incantesimo lanciato su Francesco Monte. Giulia Salemi e la scoperta dell'incantesimo ...

Gf Vip - Fariba - la mamma di Giulia Salemi - entra in Casa : «Il rito con i peli pubici? Ho recitato un copione». Signorini furioso : Fariba , la mamma di Giulia Salemi , entra nella Casa del Grande Fratello Vip ed è subito polemica. Ilary Blasi e Alfonso Signorini rivelano a Giulia e Francesco che Fariba ha fatto un 'rito magico' ...