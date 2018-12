George Bush | un repubblicano fuori moda

La commovente veglia del cane Sully davanti alla bara di George Bush senior : Se qualcuno avesse ancora dubbi credo basterebbe lasciarlo solo, in una sala di proiezione, a meditare su quella fotografia. Il cane raggomitolato, vinto dalla fatica della veglia, si riposa mentre il ...

Sully - il labrador di George H. Bush - veglia la bara dell'ex presidente e commuove il mondo : Sully, il cane di George H. Bush, ha commosso il mondo con il suo personale tributo all'ex presidente Usa, morto sabato scorso. Il labrador Retriever di due anni è stato immortalato in una foto sdraiato davanti alla bara del suo padrone, avvolta dalla bandiera americana. "Mission complete", ha scritto il portavoce di Bush senior, Jim McGrath, twittando l'immagine. Il nome Sully era stato dato al labrador dorato in onore del pilota Chesley ...

Sully - il cane di George Bush senior - veglia ancora il suo presidente : la foto è virale : Sta facendo il giro del mondo una foto che ritrae Sully, il cane da compagnia di George H.W. Bush, accanto alla bara del suo ultimo padrone. “Missione completa”, la didascalia dello scatto pubblicato sui social. Sully, addestrato dall'associazione per veterani di guerra America's VetDogs, ha tenuto compagnia all'ex presidente americano negli ultimi mesi della sua vita.Continua a leggere

George H. W. Bush - 41° presidente USA - è morto - Magazine Pragma : Nonostante si trovò a gestire due situazioni delicate in politica estera, come il crollo dell'URSS nel 1991 e la guerra in Kuwait contro il leader iracheno Saddam Hussein , Guerra del Golfo, , che ...

George Bush senior morto a 94 anni/ Video - la frase che gli valse la Casa Bianca : 'Read my lips : no new taxes' - IlSussidiario.net : George Bush senior è morto: il 41esimo presidente degli Stati Uniti aveva 94 anni. La frase che gli valse la Casa Bianca: 'Read my lips: no new taxes'.

Addio a George H. W. Bush - il leader che portò il mondo oltre la Guerra Fredda : Era nato a Milton in Massachusetts, ma la sua vita e la sua storia sono legate al Texas, dove si trasferì dopo aver sposato Barbara Pierce e dopo essersi laureato in economia all'Università di Yale. ...

morto George H. W. Bush - 41esimo presidente americano Aveva 94 anni : A far fuori il «SuperBush» vincitore a metà su Saddam Hussein, era stata l'economia e la promessa elettorale mancata: «Read my lips: no new taxes». «Poppy», come lo chiamavano in famiglia, Aveva ...