Geoblocking | cosa cambia in Europa per chi fa shopping online

(Di martedì 4 dicembre 2018) Buone notizie per i consumatori che decidono di fare acquistisu siti di altri Paesi dell’Unione europea. Dal 3 dicembre 2018 entrata in vigore la nuova normativa comunitaria sui blocchi geografici, il cosiddetto, per garantire agli utenti la libertà di acquistare su siti di ecommerce esteri senza dover essere obbligatoriamente reindirizzati ai rispettivi portali nazionali.Nel provvedimento Eu/2018/302, emanato lo scorso marzo, il Parlamento e il Consiglio europeo sanciscono l’abolizione delle discriminazioni e di ogni blocco ingiustificato. D’ora in poi siti, app e altre interfacce non potranno più impedire l’accesso agli utenti soltanto sulla base della nazionalità o della posizione geografica individuate tramite indirizzo Ip.“Si tratta di un importante provvedimento che contribuisce alla realizzazione del mercato unico digitale e che permetterà di ...