Genetica | editing del DNA | l’OMS annuncia commissione di esperti

(Di martedì 4 dicembre 2018) Il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hato la creazione di unadisulla manipolazione, anche in riferimento ai casi resi possibili dalle attuali tecnologie, come accaduto con la sperimentazione del ricercatore cinese He Jiankui, che ha modificato il DNA di due gemelline. Commentando il caso cinese, il presidente OMS ha precisato che “sperimentazioni del genere non possono aver luogo senza regole chiare“. Il gruppo sarà composto da accademici, tecnici OMS e tecnici governativi che “controlleranno tutto. Il gruppo di lavoro affronterà il problema con apertura mentale e trasparenza“. “L’OMS riuniscee lavora con gli Stati membri per confrontarsi sui criteri e sulle direttive in grado di rispondere ai problemi etici e di sicurezza che si creano in ...