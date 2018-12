http://feedproxy.goo

: #Geminidi, le stelle cadenti di dicembre: dove guardare l’evento: Anche quest’anno lo… - giannifioreGF : #Geminidi, le stelle cadenti di dicembre: dove guardare l’evento: Anche quest’anno lo… - SUYEI : RT @Coelum_news: Il Cielo di Dicembre ??????????? ?? - AriannaAmbrosi0 : RT @Coelum_news: Il Cielo di Dicembre ??????????? ?? -

(Di martedì 4 dicembre 2018) Anche quest’anno lo sciame meteorico illuminerà la volta celeste fino al 19, leraggiungeranno il picco nella notte tra il 13 e 14con più di cento meteore l’ora. Il nome deriva dalla costellazione dei Gemelli, che dovrebbe essere l’origine di 3200 Phanteon, un’enorme massa rocciosa, è un oggetto misterioso perché non è ancora chiaro se si tratti di una meteora o una cometa.: lediSi chiama 3200 Phaethon (Fetonte è il figlio del Dio del Sole Elios), la cometa rocciosa che passa più vicina al Sole di quanto faccia Mercurio nella sua orbita ellittica. La stella al centro del sistema solare non è la sola a cui l’oggetto misterioso si avvicina sempre più, il 13 e 14prossimi saranno i giorni migliori per osservare questo spettacolare fenomeno che appare con una pioggia di...