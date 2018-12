Gazzetta Sports Awards 2018 – Maldini ‘sex symbol’ e Vieri ‘la pippa’ | show e risate sul

sportfair

: #GazzettaSportsAwards ? #LaNazionale femminile è la 'Squadra dell'anno' 2018 ???? Tanti RT per le #Azzurre ??????… - Federvolley : #GazzettaSportsAwards ? #LaNazionale femminile è la 'Squadra dell'anno' 2018 ???? Tanti RT per le #Azzurre ??????… - Gazzetta_it : #GazzettaSportsAwards 2018: Stasera brillano le stelle - AriannaFranchin : RT @Federvolley: #GazzettaSportsAwards ? #LaNazionale femminile è la 'Squadra dell'anno' 2018 ???? Tanti RT per le #Azzurre ?????? ??https:… -

(Di mercoledì 5 dicembre 2018) Paoloe Christianpremiati aiper i grandi successi ottenuti in carriera: i due ex calciatori protagonisti di un divertente segmento sul palco di Milano Serata di grande sport sul palco dei. Nel corso della cerimonia che ha celebrato i più grandi sportivi dell’annata che sta per concludersi, sono stati premiati anche due grandi nomi della storia del calcio tricolore: Paoloe Christian. I due ex calciatori hanno ricevuto un ‘Premio alla carriera’ come vere e proprie leggende sportive italiane. Sul palco di Milano, spazio non solo per le celebrazioni ma anche per un divertente segmento con Diletta Leotta che ha stuzzicato i due protagonisti. La presentatrice ha cercato su Google i nomi dei due svelando al pubblico che fra le principali ricerche relative a Paolo, esce il ...