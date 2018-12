Gazzetta Sport Awards 2018 – Parata di stelle a Milano | i protagonisti sfilano sul ‘pink

Gazzetta Sports Awards 2018 – Maldini ‘sex symbol’ e Vieri ‘la pippa’ : show e risate sul palco di Milano! : Paolo Maldini e Christian Vieri premiati ai Gazzetta Sports Awards 2018 per i grandi successi ottenuti in carriera: i due ex calciatori protagonisti di un divertente segmento sul palco di Milano Serata di grande sport sul palco dei Gazzetta Sports Awards 2018. Nel corso della cerimonia che ha celebrato i più grandi sportivi dell’annata che sta per concludersi, sono stati premiati anche due grandi nomi della storia del calcio ...

Gazzetta Sports Awards 2018 – ‘Premio Leggenda’ a Vincenzo Nibali - lo ‘Squalo’ si emoziona : “io leggendario? Forse no…” : Vincenzo Nibali premiato con il ‘Premio Leggenda’ ai Gazzetta Sports Awards 2018: il ciclista siciliano si emoziona sul palco di Milano Piccolo ‘fuori concorso’ ai Gazzetta Sports Awards 2018. Nonostante non fosse fra i candidati in nessuna delle categorie in gara, Vincenzo Nibali è stato ugualmente premiato sul palco di Milano. Il ciclista siciliano ha vinto il ‘Premio Leggenda’ grazie alla sua ...

Gazzetta Sports Awards 2018 – Filippo Tortu è ‘l’Uomo dell’anno’ : “record e futuro… alla Juventus? Ho i piedi quadrati!” : Filippo Tortu eletto come ‘Uomo dell’anno’ ai Gazzetta Sports Awards 2018: il velocista azzurro scherza su un suo futuro calcistico ‘in stile Bolt’, ma con la maglia della Juventus Serata speciale per Filippo Tortu! La giovane stella dell’atletica tricolore ha ricevuto il premio di ‘Uomo dell’anno’ ai Gazzetta Sports Awards 2018. Tortu, recordman italiano, il primo azzurro a scendere ...

Gazzetta Sports Awards 2018 – Sofia Goggia è la ‘Donna dell’anno’ : “oro olimpico e Coppa del Mondo di specialità - che 2018!” : Sofia Goggia raggiante sul palco dei Gazzetta Sports Awards 2018: è lei la donna dell’anno, per la seconda stagione consecutiva Dopo il successo nell’edizione del 2017, Sofia Goggia firma il bis e si aggiudica il premio di ‘Donna dell’anno’ anche per il 2018. Sul palco dei Gazzetta Sports Awards 2018, la sciatrice azzurra è stata celebrata grazie ai successi ottenuti in una stagione che, nonostante ...

Gazzetta Sports Awards 2018 - Tutti i premi della serata : Viviani miglior exploit - la donna dell'anno è Sofia Goggia! [LIVE] : Dal mondo del pallone a quello delle due ruote: il premio come exploit dell'anno va al ciclista Elia Viviani che grazie alle sue prestazioni, tanto su pista quanto su strada, ha battuto 'in volata' ...

Parata di stelle sul palco degli Infront Studios di Milano: ecco i Gazzetta Sports Awards 2018, i premi dell Rosea agli atleti che si sono maggiormente distinti nel corso del 2018 La notte delle stelle è il 4 dicembre, almeno quella delle stelle dello sport! Il palco degli Infront Studios di Milano fa da cornice ai 'Gazzetta Sports Awards 2018', la cerimonia che premia i principali protagonisti sportivi del 2018. Ben 27 candidati, divisi

Dal mondo del pallone a quello delle due ruote: il premio come exploit dell'anno va al ciclista Elia Viviani che grazie alle sue prestazioni, tanto su pista quanto su strada, ha battuto 'in volata'

Allegri miglior allenatore - Icardi miglior performance

PRIMA PAGINA Gazzetta dello Sport / La Rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, lunedì 3 dicembre 2018, de 'La Gazzetta dello Sport': PARI SHOW

I titoli principali sulla prima pagina del quotidiano Sportivo . p>PRIMA PAGINA Gazzetta dello Sport / La Rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, domenica 2 dicembre, de 'La Gazzetta Sportiva': JUVE CANNIBALE Roma-Inter da brividi.

PRIMA PAGINA Gazzetta dello Sport / La Rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, sabato 1 dicembre, de 'La Gazzetta dello Sport': IL DIAVOLO

PRIMA PAGINA Gazzetta dello Sport / La Rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, venerdì 30 novembre, de 'La Gazzetta dello Sport': SPALLETTI: 4