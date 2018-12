Gala per il premio Luois Braille | l' impegno di star e artisti per vincere il buio

Inaspettato rilancio di Vodafone per Huawei P20 Lite e Samsung Galaxy A8 con minuti e 30 GB : Periodo piuttosto intenso quello che stiamo vivendo in questi giorni per coloro che intendono acquistare un nuovo smartphone Android tramite gli operatori, come potremo notare oggi 4 dicembre attraverso device come Huawei P20 Lite e Samsung Galaxy A8. Proprio il device del produttore cinese è stato protagonista di recente di un'offerta estremamente aggressiva da parte di Wind, stando quanto riportato pochi giorni fa sul nostro magazine, ma in ...

Gran Galà del calcio AIC - Icardi si gode il premio di miglior giocatore : “spero di vincere qualcosa di importante” : L’attaccante dell’Inter ha parlato dopo la consegna del miglior giocatore della passata stagione, sottolineando la sua voglia di trofei E’ stato nominato come miglior giocatore della passata stagione, Mauro Icardi però vuole sempre di più. Non gli bastano i riconoscimenti personali, l’attaccante argentino vuole un trofeo con la maglia dell’Inter, è questo l’obiettivo che proverà a raggiungere negli anni ...

Fori nei display per tutti con Samsung Galaxy A8s e Huawei Nova 4 : Samsung Galaxy A8s sarà il primo smartphone dotato di foro nel display e sarà accompagnato a breve distanza da Huawei Nova 4: ecco le date in cui saranno presentati ufficialmente. L'articolo Fori nei display per tutti con Samsung Galaxy A8s e Huawei Nova 4 proviene da TuttoAndroid.

10 libri da reGalare a Natale alle amiche - o comprarsi per sé - : All'amica che adora la serie televisiva Narcos e le visioni al femminile di tematiche che la società attribuisce solitamente al mondo maschile, questa lettura interesserà tantissimo. Lessico ...

Volley - SuperLega : i migliori italiani della decima giornata. Zaytsev mostra i muscoli - Polo granitico - Galassi e Lanza rilanciano : Ieri si sono disputate cinque partite valide per la decima giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Civitanova e Trento non sono scese in campo contro Latina e Milano perché erano impegnate nella Finale del Mondiale per Club vinta dai dolomitici. Di seguito gli italiani che si sono messi maggiormente in vista in questo turno. IVAN Zaytsev. Lo Zar alza la cresta alla Candy Arena, prende per mano la ...

Mai più senza internet : TIM reGala giga illimitati per un mese agli utenti che attivano Supergiga 20 o Supergiga 40 : Il Natale è alle porte e gli operatori, come di consueto, sono già pronti a sfruttare questo periodo in cui i consumatori, spinti […] L'articolo Mai più senza internet: TIM regala giga illimitati per un mese agli utenti che attivano Supergiga 20 o Supergiga 40 proviene da TuttoAndroid.

Turchia - in 42mila per l’allenamento del Galatasaray : oggi il derby contro il Besiktas [VIDEO] : La torcida del Galatasaray è sempre stata capace di coreografie incredibili oltre che di un tifo straordinario nei confronti della squadra giallorossa, anzi della polisportiva. Il sentimento di appartenenza è forte al punto di vivere con lo stesso attaccamento qualunque evento: dagli altri sport alle gare delle giovanili. Mai, però, si sarebbe potuto immaginare che i sostenitori turchi fossero in grado di presentarsi in oltre 40mila per un ...

5 motivi per cui dovresti usare o reGalare la collana di ambra baltica per la dentizione : La comparsa dei primi dentini rappresenta per ogni bambino un momento molto delicato. Studi scientifici hanno stabilito che la dentizione non è di per sé dolorosa per il bimbo, ma la sensazione di avere a che fare con un corpo ‘estraneo’ in bocca è fonte di disagio e irrequietezza. Questo ‘falso’ dolore, a volte è accompagnato da febbriciattola, inappetenza e piccoli problemi intestinali. Ogni madre vorrebbe avere una bacchetta ...

Per Natale Samsung Galaxy S9 o Huawei P20 : prezzi al rilancio di Wind e Tre : Il miglior modo per ammortizzare il prezzo Samsung Galaxy S9 e Huawei P20 potrebbe essere quello di puntare sulle offerte di Wind e Tre, che prevedono possibilità di acquisto con rate di piccola taglia (un po' come vi abbiamo raccontato ieri nel caso di Huawei P20 Lite). Partiamo dal top di gamma sudcoreano, per cui Wind, fino al 17 dicembre per i clienti da almeno 1 anno, propone il pagamento di 6.99 euro al mese per 30 mesi, ed una spesa ...

Imparare divertendosi : 5 giochi educativi da reGalare ai tuoi bambini per Natale : ... senza lasciarli in balia di internet e dei suoi rischi ? I bambini, anche quelli più piccoli, adorano la scienza , se viene loro spiegata in maniera semplificata e divertente. Per questo ci sono ...

Tre gadget tecnologici per Natale perfetti da reGalare : Ecco tre idee regalo tech fantastiche da regalare a un nerd, ma non solo. Cuffiette, memoria flash WiFi e treppiede per smartphone, tutti e tre di qualità eccelsa. L'articolo Tre gadget tecnologici per Natale perfetti da regalare proviene da TuttoAndroid.

Gran Galà del calcio : premio alla carriera per Totti e Pirlo : Si aggiungono altri due prestigiosi premi all’ottava edizione del Gran Galà del calcio Aic in programma il 3 dicembre 2018 al Megawatt Court di Milano. Nel corso della serata verranno consegnati i premi alla carriera a Francesco Totti e Andrea Pirlo. Verrà premiato quello che per il 2018 è stato votato come l’undici ideale della Serie A, ruolo per ruolo. Sarà dedicato spazio anche ad altre speciali sezioni: l’allenatore, ...