Gabriel Garko | ' Sono stufo di smentire la mia omosessualità'

Gabriel Garko : "Sono spaventato dall'amore e non mi importa del tempo che passa. Io gay? Non ho più voglia di smentire..." : Gabriel Garko è stato intervistato dal settimanale Chi. L'attore torinese ha rilasciato un'intervista a tutto tondo, durante la quale ha affrontato molti argomenti inerenti la propria sfera privata che Garko, nella sua vita, ha sempre protetto dall'eccessiva attenzione mediatica.L'attore, però, non si è mai mostrato sincero come con questa intervista. Garko, che ha terminato la propria relazione con l'attrice Adua Del Vesco, è reduce da ...

Gabriel Garko : «Sono stanco di smentire la mia omosessualità» : Gabriel Garko è tornato a parlare della sua presunta omosessualità, smentendo ancora una volta le voci a riguardo. L'attore, intervistato dal settimanale Chi, ha raccontato i...

Gabriel Garko : ‘Non ho più voglia di smentire le leggende sulla mia omosessualità’ : “Non ho più voglia di smentire la leggenda sulla mia omosessualità“: così ha sentenziato Gabriel Garko, noto attore di fiction e non solo che da sempre è al centro del gossip italiano, anche per questioni riguardanti semplicemente il suo viso. “Mi fanno soffrire le cose brutte e false. La cattiveria dilagante sui social mi fa paura e non voglio far parte del gioco al massacro” ha proseguito Garko, parlando di ciò che lo ...

Gabriel Garko gay? L’attore si confessa a Chi : “Sono stufo” : Gabriel Garko si è raccontato a cuore aperto in una lunga intervista al settimanale Chi, in edicola domani 5 dicembre. L’amore, il lavoro, l’importanza di un periodo di riposo e il tema della omosessualità su cui spesso si trova a dover rispondere, sono stati gli argomenti trattati dalL’attore che, lontano dalle scene da qualche mese, ha approfittato di questo periodo per ritrovare la sua serenità. Negli ultimi mesi la vita del divo delle serie ...

Gabriel Garko : "Non ho più voglia di smentire la mia omosessualità" : 'Sono cambiate tantissime cose nella mia vita, sia dal punto di vista affettivo, sia dal punto di vista lavorativo. Mi sono ritirato per un po' dalle scene, e in questo periodo di ritiro mi sono ...

"Gabriel Garko è gay?"/ "Non ho più voglia di smentire. Ora ho trovato una pace che prima non avevo" - IlSussidiario.net : Gabriel Garko e l'omosessualità, l'attore non ha più voglia di smentire: "Ora ho trovato una pace che prima non avevo". Ultime notizie

Gabriel Garko gay? “Sono stufo” : l’attore si racconta a Chi : Che fine ha fatto Gabriel Garko? L’ultima intervista dell’attore a Chi Gabriel Garko è tornato. Volutamente lontano dai riflettori per un breve periodo, l’attore ha scelto di raccontarsi in un’intervista concessa al settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 5 dicembre. Negli ultimi mesi la vita del divo delle serie tv Mediaset è notevolmente […] L'articolo Gabriel Garko gay? “Sono stufo”: ...

Gabriel Garko sull’omosessualità : “Di smentire non ho più voglia” : Gabriel Garko è tornato, dopo un periodo di lontananza dalle scene e dai media (l’ultima apparizione a Ballando con le stelle, ad aprile 2018). E lo ha fatto con una lunga intervista pubblicata su Chi, dove l’attore sex symbol della tv ha raccontato i motivi che l’hanno spinto ad allontanarsi dalle scene, lo stato d’animo del presente. Tornando, ancora una volta, e mettendo un punto, sul discorso della sua presunta ...

Gabriel Garko e l’omosessualità : “Di smentire non ne ho più voglia. Non ho mai pagato nessuna per essere la mia fidanzata” : “Sono profondamente spaventato dall’amore e, mai come oggi, non so più se è meglio darsi o egoisticamente ricevere e basta. Non mi importa nulla del tempo che passa e l’idea che uno debba sposarsi e fare figli entro una certa età per compiacere una parte della società, mi dispiace, ma non fa per me”. Gabriel Garko si racconta in una lunga intervista al settimanale Chi, in cui parla anche del suo rapporto con ...

Gabriel Garko cancella questa foto e la posta un’altra - ma spaventosa. Fan senza parole : “Eri così bello al naturale, adesso sembri un ufo”, “Botulino a go go” e “Saresti stato ancora più bello con il fascino naturale dei quarant’anni…. peccato”. Quindi l’accostamento con il Ken Umano: “Sembri Ken di Plastica”; “Sembri Ken… un uomo di plastica, peccato!”, e ancora: “Ciao Dario (che è vero nome dell’attore), il Ken Umano ce l’abbiamo noi”. E questi sono solo alcuni dei commenti lasciati dai fan di Gabriel Garko sotto alla ...

Gabriel Garko - critiche a non finire per la nuova foto social : “Sembri il Ken Umano” : Le voci sui presunti ritocchini tormentano Gabriel Garko da diverso tempo. Nel 2016, poi, dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo, si sono fatte parecchio insistenti. Tra gossip sulla fine della storia con la giovane collega Adua Del Vesco e quelli su una nuova misteriosa fiamma nella vita dell’attore, quegli stessi rumor sono tornati a più riprese nel corso degli anni. Anche ultimamente, dopo che il settimanale Nuovo ha pubblicato una ...

Francesco Monte al Grande Fratello Vip : “Gabriel Garko? Mi piace!” : Grande Fratello Vip: Francesco Monte difende Gabriel Garko Francesco Monte non ha mai fatto mistero che il suo sogno nel cassetto è quello di fare l’attore, di recitare sul piccolo schermo degli italiani. A tal proposito, mentre si parlava di fiction e recitazione, Lory Del Santo ha chiesto al secondo finalista del Grande Fratello Vip cosa pensasse di Gabriel Garko, visto che fisicamente sembra ricordarglielo. L’ex tronista di ...

Gabriel Garko? Spunta una foto in cui è “irriconoscibile” e fa il giro della rete : Di recente si è parlato di Gabriel Garko perché, stando al gossip, avrebbe un amore segreto. Lo avevamo lasciato con la bella collega Adua Del Vesco. I due si erano conosciuti sul set di ‘Non è stato mio figlio’ e tra alti e bassi sono stati insieme circa tre anni, salvo poi dirsi addio per ragioni mai chiarite pubblicamente. Forse per la differenza d’età, ha azzardato qualcuno: lei è più giovane di ben ventidue anni. O forse perché, ...

Vieni da me Giuliana De Sio ecco cosa dice su Gabriel Garko : Caterina Balivo ha avuto come ospite l’attrice Giuliana De Sio che ha raccontato: “Sono stata la prima ad ammettere in Italia di essere andata in analisi”, e che ha fatto sapere di essere stata il primo personaggio pubblico nel mondo dello spettacolo italiano ad ammettere di essere ricorsa all’aiuto dell’analisi: “All’epoca venivi presa per strana e nevrotica –ha spiegato durante l’intervista della cassettiera – Ci sono voluti 40 anni per ...