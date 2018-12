calcioweb.eu

: #Frosinone, lungo stop in vista per #Halfredsson - CalcioWeb : #Frosinone, lungo stop in vista per #Halfredsson - fantagazzetta : Pessime notizie per il #Frosinone: ecco quanto tempo dovrà stare fuori #Hallfredsson - fantagazzetta : Frosinone: tegola Hallfredsson, lungo stop! I tempi di recupero e le soluzioni di mister Longo… -

(Di martedì 4 dicembre 2018) Emil, centrocampista del, resterà fuori dai campi per almeno tre mesi. Secondo quanto fa sapere la società con un comunicato, ieri l’islandese si è sottoposto ad intervento chirurgico “per la pulizia e la scarificazione del tendine rotuleo del ginocchio destro“. “Il centrocampista, accompagnato dal dottor Fabrizio Ferrazza – continua la nota del club -, è stato operato dal professor Ramon Cugat presso l’ospedale Quirón di Barcellona. I tempi di recupero sono stimati in tre-quattro mesi“. La società cercherà ora un sostituto sul mercato di gennaio.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articoloinperCalcioWeb.