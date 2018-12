Francia, moratoria su accise carburanti

: Francia, moratoria sull'aumento delle tasse sui carburanti [news aggiornata alle 09:46] - repubblica : Francia, moratoria sull'aumento delle tasse sui carburanti [news aggiornata alle 09:46] - SkyTG24 : Gilet gialli, congelati per 6 mesi aumenti delle tasse sui carburanti - MonicaGipsy : RT @ANSA_motori: #Francia, il governo tende la mano ai gilet gialli dopo le proteste: moratoria di alcuni mesi sull'aumento delle tasse sui… -

Il premier francese Edouard Philippe nel corso del discorso alla Nazione ha annunciato unasulledel carburante,e un congelamento per l'inverno delle tariffe di elettricità e gas.Le misure varate dovrebbreo placare la rabbia dei gilet-gialli Il premier,lanciando un appello per fermare le violenze, aggiunge:"Bisogna essere sordi o ciechi per non vedere o sentire la collera dei francesi". "Nessuna tassa merita di mettere in pericolo l'unità della nazione",conclude.(Di martedì 4 dicembre 2018)