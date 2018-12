Francia - Il governo congela l' aumento dei prezzi

Francia : i gilet gialli non accettano le offerte del governo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Francia - governo cede ai Gilet gialli : Sospeso l'aumento tasse sul carburante : Francia, governo cede ai Gilet gialli: Sospeso l'aumento tasse sul carburante Il primo ministro francese Edouard Philippe annuncerà una moratoria sull'aumento delle tasse sui carburanti (che sarebbe dovuto scattare dal 1° gennaio 2019). Ma per i Repubblicani la mossa non è sufficiente. Il primo ministro francese Edouard Philippe, secondo fonti governative, è pronto a sospendere "per alcuni mesi" l'aumento delle tasse sui carburanti dopo le ...

Francia - governo cede ai Gilet gialli : l'aumento delle tasse sul carburante sarà sospeso : Il primo ministro francese Edouard Philippe annuncerà una moratoria sull'aumento delle tasse sui carburanti (che sarebbe dovuto scattare dal 1° gennaio 2019). Ma per i Repubblicani la mossa non è sufficiente.

Francia - il governo cede ai gilet gialli : sarà sospeso l'aumento delle tasse sui carburanti : Dopo le proteste che hanno infiammato le strade francesi il primo ministro francese Edouard Philippe annuncerà una sospensione dell'aumento delle tasse sui carburanti. La decisione di incrementare le tasse benzina e diesel che aveva innescato la reazione dei gilet gialli, culminata con una guerriglia nel centro di Parigi.Secondo quanto si apprende dovrebbe essere accompagnata da altre misure per la una pacificazione. Il capo del governo ...

Francia - caos gilet gialli : saltato il negoziato con il governo : In assenza di una soluzione politica, si teme da molte parti il ritorno al confronto più duro, quello nelle piazze. I sindacati di polizia hanno parlato di colleghi "esausti per la tensione ...

Caro benzina - in Francia non si ferma la protesta dei gilet gialli. E il Governo pensa allo stato d'emergenza : Non accenna a diminuire la protesta dei gilet gialli in Francia , in rivolta contro l'aumento dei prezzi del carburante.. Il Governo di Parigi è sempre più preoccupato per l'escalation di ...

Caro benzina - in Francia non si ferma la protesta dei gilet gialli. E il Governo pensa allo stato d'emergenza : Non accenna a diminuire la protesta dei gilet gialli in Francia , in rivolta contro l'aumento dei prezzi del carburante.. Il Governo di Parigi è sempre più preoccupato per l'escalation di violenze e ...

Francia - Il governo riceverà i gilet gialli : Il governo francese apre al dialogo con i gilet gialli. Dopo giorni di protesta per il caro carburante, con blocchi del traffico, manifestazioni, cariche della polizia e numerosi arresti, il ministro dell'ambiente francese, Francois de Rugy, ha reso noto che riceverà nel pomeriggio una delegazione dei manifestanti, su richiesta del presidente Emmanuel Macron. Allarme ambientale. Proprio quest'oggi, il numero uno dell'Eliseo ha presentato il ...

Caos e disordini in Francia - governo non molla : 'Le accise sulla benzina aumenteranno' : Il governo di Parigi ha rivendicato con forza la scelta di aumentare le accise sulla benzina, nonostante la protesta di ben 240mila persone. La protesta ha prodotto problemi non indifferenti: i manifestanti infatti si sono riversati su moltissime strade, dalle tangenziali - con conseguenti ingorghi di traffico - alle provinciali, fino alle stradine di campagna. Purtroppo si sono verificati alcuni incidenti e sono stati segnalati 409 feriti, di ...

Giubbotti gialli - in Francia il governo non cede all’ondata di protesta : Il primo ministro Philippe è intervenuto in tv affermando che le tasse sui carburanti rimarranno e che «la libertà di manifestare è garantita ma non pu essere anarchia

Francia - nonostante le proteste - il governo tira dritto e conferma la tassa sui carburanti : Il ministro della Transizione ecologica, François de Rugy, in un'intervista concessa a Le Parisien, conferma la tassa sui carburanti: "In tema di fiscalità ecologica andiamo avanti sulla traiettoria prevista. Non farlo sarebbe incosciente". nonostante le proteste, l'esecutivo francese non ha alcuna intenzione di tornare sui propri passi.

Francia - il governo non cede alla protesta : “Avanti con le tasse sul carburante”. Sale a 400 il numero dei feriti. Nuovi blocchi : “Avanti con le tasse sulla benzina”. Il governo francese tira dritto e conferma i rincari sul carburante contro i quali ieri la Francia ha assisito al giorno nero dei giubbetti gialli, con scontri dalla Capitale ai confini che hanno provocato una vittima e oltre 409 feriti, di cui 14 gravi e 282 arresti. I disordini continueranno anche oggi: la giornata è iniziata con 40 blocchi sulle autostrade, dopo che in 3.500 manifestanti sono ...