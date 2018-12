Francia, i Gilet Gialli vincono la battaglia; congelati gli aumenti di Benzina, Luce e Gas

blogitalia.news

(Di martedì 4 dicembre 2018), ihanno raggiunto un obiettivo importante: bloccare glidie gas Nel tentativo di trovare una soluzione alla crisi innescata dalla protesta dei “”, il primo ministro francese, Edouard Philippe ha annunciato che saranno sospesi glidelle tasse su carburanti,e gas. Per sei mesi non saranno ritoccate le accise sul carburante, ha infatti assicurato, e anche “le tariffe di elettricità e gas non aumenteranno quest’inverno”.“Bisognerebbe essere sordi o ciechi per non vedere o sentire” la collera dei francesi”, ha detto il premier nel messaggio ufficiale alla nazione, cercando di placare la rabbia dei. Proprio riferendosi a quella rabbia, Philippe ha detto: “Ne misuro la forza e la gravità”. Ha poi aggiunto: “Nessuna tassa merita di mettere in ...