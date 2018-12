Francia | i gilet gialli stanno smascherando Macron e il suo neoliberismo

ilfattoquotidiano

: L'Europa frammentata: in Francia il 72% è con i gilet gialli - TgLa7 : L'Europa frammentata: in Francia il 72% è con i gilet gialli - HuffPostItalia : Francia, il governo cede ai gilet gialli: sarà sospeso l'aumento delle tasse sui carburanti - carlaruocco1 : Jean-Paul Fitoussi sul perché delle manifestazioni dei gilet gialli in Francia. 'Stiamo dimenticando qual è l'obiet… -

(Di martedì 4 dicembre 2018) Mentre il “dibattito politico” nostrano si avvita demenzialmente sulle malefatte parallele e contrapposte dei papà di Renzi e Di Maio, i francesi scendono in piazza in modo massiccio e convinto per dire no alle politiche del governoLa goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l’aumento del costo del carburante deciso da tale governo, ma è bene che nessuno si faccia ingannare dalla foglia di fico ambientalista con la qualevuole nascondere le sue vergogne. L’aumento in questione è infatti solo la punta dell’iceberg. Sotto ci sono le situazioni di crescente disagio sociale alimentato e incrementato da un’amministrazione che, eletta come effetto di una legittima e generalizzata ripulsa nei confronti delle politiche razziste e nazionaliste di Marine Le Pen, non ha fatto altro in seguito che applicare alla lettera i fallimentari dettami del ...