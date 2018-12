Francia | i gilet gialli non accettano le offerte del governo

Francia - i Gilet Gialli vincono la battaglia; congelati gli aumenti di Benzina - Luce e Gas : Francia, i Gilet Gialli hanno raggiunto un obiettivo importante: bloccare gli aumenti di Benzina, Luce e gas Nel tentativo di trovare una soluzione alla crisi innescata dalla protesta dei “Gilet Gialli”, il primo ministro francese, Edouard Philippe ha annunciato che saranno sospesi gli aumenti delle tasse su carburanti, Luce e gas. Per sei mesi non saranno ritoccate le accise sul carburante, ha infatti assicurato, e anche “le ...

La Francia cerca una via d'uscita dalla crisi dei gilet gialli : ... probabilmente dal maggio del '68".I blocchi organizzati dal movimento contro la politica sociale e fiscale del governo hanno coinvolto tutto il Paese per tre settimane di fila e alla loro protesta ...

DALLA Francia/ "I gilet gialli sono la fine di Macron" - IlSussidiario.net : gilet gialli in FRANCIA: solo una protesta di tanti retrogradi che non vogliono la svolta ecologica di Macron? Oppure una rivolta sociale per molto di più?

Francia - caos gilet gialli : saltato il negoziato con il governo : In assenza di una soluzione politica, si teme da molte parti il ritorno al confronto più duro, quello nelle piazze. I sindacati di polizia hanno parlato di colleghi "esausti per la tensione ...

Francia - donna muore dopo le proteste dei gilet gialli : colpita da una granata mentre chiudeva la finestra : Le proteste dei gilet gialli causano un'altra vittima in Francia. Secondo una prima ricostruzione rivelata da France Info, una donna di 80 anni è stata colpita al volto da 'elementi' di una granata ...

Gilet gialli - caos tra Francia e Spagna : migliaia di camion bloccati : I blocchi del traffico organizzati in Francia dai Gilet gialli hanno provocato chilometri di code e migliaia di camion bloccati al confine con la Spagna. Lo riferiscono le autorità regionali della ...

Francia - oggi premier incontra "Gilet" : 7.29 Il premier francese Edouard Philippe incontrerà da oggi, i leader politici e "il collettivo dei gilet gialli che ha espresso l'intenzione di dialogare con il governo".Lo ha riferito la presidenza del Consiglio alla France presse,dopo che il presidente Macron ha incaricato Philippe di ricevere i leader dei partiti presenti in Parlamento e i rappresentanti del movimento che contesta le nuove tasse sul carburante. L'iniziativa,dopo la ...

Francia in Ginocchio : La protesta dei gilet gialli non si ferma. Caos e distruzione per le vie della Capitale… : Francia in Ginocchio: La protesta dei gilet gialli non si ferma. Terza mobilitazione contro il caro carburante. Lanciati lacrimogeni, fermati oltre 200 manifestanti. Incendiate diverse auto, a fuoco anche un palazzo E’ stata una Domenica infernale scontri, violenze e disordini a Parigi, dove i gilet gialli si sono di nuovo mobilitati per protestare contro il caro-carburante. I manifestanti sono scesi in strada agli Champs Elysées e in ...