Formula 1 - Red Bull | Verstappen sul futuro | ' Esiste sempre un piano B'

Formula 1 - Ricciardo sul passaggio da Red Bull a Renault : 'Un cambio terrificante' : "Il cambiamento è spaventoso, è terrificante e so che la prossima parte del mio viaggio non sarà sempre facile, ma ho dovuto fare questo passo per cercare di essere la versione migliore di me stesso". ...

Il Movimento 5 Stelle riFormula il reddito di cittadinanza : focus sul lavoro : In questi giorni il Movimento 5 Stelle ha deciso di riformulare il reddito di cittadinanza guardando più ai disoccupati e meno alle famiglie. Secondo i grillini infatti, è necessario aiutare le imprese per far aumentare le assunzioni. Il vicepremier Di Maio ha dichiarato che il reddito di cittadinanza va visto non come un mero sussidio, ma piuttosto come un ponte tra le imprese e chi vuole lavorare e non sa come fare. L' aiuto ai datori di ...

Formula 1 - GP Brasile. Hamilton : 'Interlagos circuito difficile. Red Bull e Ferrari ora più vicine a noi' : Con la tranquillità di chi sa di aver fatto il suo dovere con successo, il campione del mondo Lewis Hamilton ha parlato nel giovedì che ha aperto il lungo weekend del GP del Brasile , penultimo appuntamento del Mondiale 2018. Con tanto di occhialino da prof, il britannico ha parlato ...

Formula 1 - Red Bull - Horner punta al mondiale 2019 : 'Potremo dare filo da torcere' : La stagione 2018 di Formula 1 è ormai in dirittura d'arrivo e, mentre Lewis Hamilton ha gia' conquistato matematicamente il quinto titolo mondiale in carriera, Mercedes e Ferrari sono ancora in lizza per il titolo costruttori, con il team tedesco che vanta 55 punti di vantaggio sulla scuderia di Maranello a due gare dal termine. Alle spalle delle due grandi rivali c'è la Red Bull che, certa della terza piazza in classifica e fuori dalla sfida ...

Diretta Formula 1 Gp Messico/ F1 gara live : due Red Bull davanti a tutti - Vettel a caccia di Ricciardo

Griglia di partenza Formula 1/ Gp Messico 2018 : Ricciardo in pole position : che risultato per la Redbull!

RIPRESA?/ Spesa - la Formula che trasforma il reddito di cittadinanza in un'occasione : La Spesa è importante per la ripresa del Paese. Sarebbe bene che il reddito di cittadinanza abbia questa finalità per aiutare il Pil e il lavoro.

Formula 1 - GP Messico. Hamilton dopo le qualifiche : 'Qui Mercedes non può competere con Red Bull' : Prudente, sereno e con un terzo posto in griglia che sulla carta dà a Lewis Hamilton l'ulteriore tranquillità per portare a buon fine la missione titolo Mondiale. Il britannico, al quale basterà ...

Formula 1 - GP Messico. Ricciardo dopo la pole : 'Bellissimo per Red Bull'. Ma Helmut Marko non sembra felice : E' davvero una stagione strana per Daniel Ricciardo la sua ultima in Red Bull. Tanti ritiri, tanta frustrazione e poi la pole position in Messico . Un risultato che sa di riscatto per il pilota ...

Formula 1 Messico - Hamilton : Red Bull di un'altra categoria : Terzo, come non era più abituato a fare, in qualifica. Eppure, il risultato di Lewis Hamilton nel sabato del Gran Premio del Messico vale comunque il segno più. Per le premesse del venerdì, in ...

Formula 1 Messico - la griglia di partenza : sorpresa incredibile in pole [FOTO] : 1/23 LaPresse ...

DIRETTA Formula 1/ F1 qualifiche live : Q1 - Mercedes davanti a Red Bull! Eliminate le Haas (Gp Messico 2018)

DIRETTA Formula 1/ Streaming video TV8 e SKY qualifiche - FP3 live : Red Bull attesa al varco (Gp Messico 2018)