Foglie di tè contro il cancro ai polmoni La ricerca

(Di martedì 4 dicembre 2018) Arriva dalledi tè una speranza per sconfiggere ilaiUnascientifica americana infatti ha individuato la possibilità di ottenere delle nanoparticelle da un estratto delledi tè, in grado di neutralizzare le cellule del tumore ai. La scoperta è arrivata quasi per caso grazie ad un team dicomposto dagli esperti dell’Università di Swansee, in Gran Bretagna, del KS Rangasamy College of Technology e dell’Università Bharathiar, in India.tori, guidati dal professor Sudhagar Pitchaimuthu, stavano tentando di produrre dei punti quantistici, ossia delle nanoparticelle utili in ambito medico per individuare, grazie alla fluorescenza, le cellule tumorali. Solitamente i punti quantici vengono prodotti chimicamente, ma itori speravano di riuscire a crearli utilizzando ledi tè dopo averle trattate con il ...