Fine settimana col maltempo e venti forti | poi freddo dal Polo Nord

Meteo - arriva il gelo sull’Italia. Cosa succederà nel Fine settimana : Meteo, continua l’instabilità su tutta la penisola. Dopo le piogge torrenziali, il gelo siberiano, poi l’umidità e un autunno che sembra ancora indeciso sul da farsi, arrivano brutte notizie per gli italiani. Secondo il comunicato del sito IlMeteo.it, a partire dal 10 dicembre l’Italia sarà travolta dal gelo siberiano. Gli abbassamenti importanti della temperatura inizieranno già dal ponte dell’Immacolata. Davvero? Sì. Vediamo nel dettaglio Cosa ...

Sci alpino - Coppa del Mondo St. Moritz 2018 : programma - orari e tv. Il calendario delle gare del Fine settimana : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino torna in Europa, precisamente in Svizzera a St.Moritz. Si comincerà il sabato con un supergigante, mentre domenica spazio allo spettacolo dello slalom parallelo, che vivrà al mattino anche una fase di qualificazione alla gara con un classico slalom speciale. Di seguito il programma completo delle gare di domenica a St.Moritz con gli orari italiani. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Val d’Isere 2018 : programma - orari e tv. Il calendario delle gare del Fine settimana : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19 saluta il nord-America e torna in Europa per la tappa francese in Val d’Isére. Gli sciatori, dopo il primo assaggio di velocità tra Lake Louise e Beaver Creek, affilano le armi e gli sci per un fine settimana (8-9 dicembre) dedicato alle prove tecniche. Si incomincerà il sabato con il gigante, mentre la domenica sarà dedicata allo speciale. Si riproporrà, dunque, la “caccia” a Marcel ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Titisee-Neustadt 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del Fine settimana : Il trampolino HS142 di Titisee-Neustadt si appresta ad ospitare la prossima tappa del circuito maggiore maschile e femminile di Salto con gli sci da venerdì 7 a domenica 9 dicembre. Sarà la quarta tappa stagionale per gli uomini, mentre sarà la seconda per le donne che sono reduci dall’esordio stagionale in quel di Lillehammer. Il giapponese Ryoyu Kobayashi partirà coi favori del pronostico per il successo di tappa in Germania, ma i vari ...

Speed skating - Coppa del Mondo Mazowicki 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del Fine settimana : Terzo appuntamento per la Coppa del Mondo di Speed skating e dopo il Giappone si torna in Europa e per la precisione a Tomaszów Mazowiecki, in Polonia. Tra venerdì 7 e domenica 9 dicembre si svilupperà un programma impegnativo per gli atleti che vedrà anche le prove dei 5000 metri femminili e dei 10000 metri maschili. Tutte le specialità saranno visibili in streaming attraverso ISU TV. Di seguito il programma completo della tappa di Tomaszów ...

Astrologia del Fine settimana - 1 e 2 dicembre : tensioni per i Pesci - bene l'Ariete : dicembre è appena iniziato, scopriamo dunque come si preannuncia il primo week end del mese in base al presagio degli astri e delle stelle. Ecco qui di seguito l'oroscopo del fine settimana per tutti i segni dello Zodiaco da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute. Oroscopo del fine settimana, 1 e 2 dicembre 2018 Ariete: nel mese di dicembre 2018 ci sarà un bel recupero per quel che riguarda i sentimenti e nelle ...

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del Fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) L’opposizione di pagina 69 - Il metodo McLuhan (una parte per il tutto) sui libri dei politici non in linea con il governo gialloverde. Per

Fine settimana con l'ombrello : piogge e temporali da sabato pomeriggio : BRINDISI - Dopo una settimana all'insegna del bel tempo, ad eccezione di qualche sporadica precipitazione, una nuova perturbazione è in arrivo per il Fine settimana. Di sole, insomma, se ne vedrà ben ...

Roma : programma deviazioni bus per il Fine settimana : Roma – Domani, per fare spazio a potature su via della Piramide Cestia ed a lavori sulla sede tranviaria di viale Aventino, la linea 3 viaggera’ tutta la giornata solo su tram tra Valle Giulia e Porta Maggiore e su bus tra Porta Maggiore e la stazione Trastevere. Domani, dalle 14 alle 18,30, un corteo sfilera’ da piazza della Repubblica a piazza Madonna di Loreto percorrendo via delle Terme di Diocleziano, via Amendola, via ...

Olio d'oliva - formaggio di fossa e pan dolce protagonisti del Fine settimana delle sagre : Tra spettacoli teatrali, musicali e ricreativi, convegni e concerti, lo si potrà degustare in abbinamento ai vini, al miele e ai fichi caramellati; e si potrà scoprire come, durante i tre mesi di ...

Asia : Tokyo e Shanghai positive in attesa del Fine settimana : Il ministero nipponico di Economia, Commercio e industria, ha reso noto che in ottobre la produzione industriale è salita in Giappone del 4,2% annuo, contro il progresso del 2,5% atteso dagli ...

Calendario Serie A calcio - gli orari delle partite del Fine settimana 1-2 dicembre e come vederle in tv e streaming : Nel weekend del 1-3 dicembre si disputerà la 14^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio, ci aspetta un fine settimana davvero palpitante con dieci partite da seguire senza perdersi davvero nulla. I riflettori sono puntati su Roma-Inter, big match in programma alle ore 20.30 di domenica 2 dicembre: allo Stadio Olimpico andrà in scena la sfida tra le due deluse dell’ultimo turno di Champions League, i giallorossi proveranno a risollevare ...

Calendario SuperLega volley - gli orari delle partite del Fine settimana 1-2 dicembre e come vederle in tv e streaming : Domenica 2 dicembre si disputerà la decima giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile che si completerà poi il 12 dicembre con i recuperi Civitanova-Latina e Trento-Milano (la Lube e i dolomitici sono impegnate al Mondiale per Club). Riflettori dunque su Perugia e Modena: la capolista, reduce dalla sconfitta contro Monza, riparte dal confronto casalingo contro Ravenna mentre i Canarini si sono rimessi ...

Marsala - gli appuntamenti del Fine settimana a partire da stasera : Ecco gli appuntamenti per questo fine settimana a cominciare da questa sera: OGGI - Teatro Comunale , ore 21, - LA MAGIA DELLA REALTÀ, musical - Enoteca 'Uva&venti' , ore 21,30, - PAROLE IN BOTTIGLIA, ...