Finale Libertadores | Infantino | “La gente deve darsi una calmata | il calcio non è una

calcioweb.eu

: Il Superclasico della finale della Copa Libertadores a Genova? ??? D'altronde, Boca Juniors e River Plate sono club… - Eurosport_IT : Il Superclasico della finale della Copa Libertadores a Genova? ??? D'altronde, Boca Juniors e River Plate sono club… - MaxCallegari : Pres. governo spagnolo: disposti a organizzare finale di ritorno #RiverBoca. Sarebbe inesorabile legge del contrapp… - tancredipalmeri : ULTIM’ORA: la finale di Coppa Libertadores River-Boca dovrebbe giocarsi a Madrid il 9 dicembre! -

(Di martedì 4 dicembre 2018) “Bisogna cercare sempre di giocare. C’erano 60 mila persone allo stadio, un Paese intero e tante persone nel mondo che aspettavano quella partita. E 4 idioti che tirano pietre non devono fermare tutto questo“. Gianni, presidente della Fifa, torna a parlare di quanto accaduto al Monumental, con ladi ritorno di Coparinviata e poi spostata addirittura a Madrid. “Noto, una settimana dopo, un’aggressività che non capisco. Siamo tutti tifosi, andiamo allo stadio a sostenere la nostra squadra, siamo tutti più o meno caldi e diciamo cose che non diremmo in altre situazioni; ma la violenza no. Vedo molta aggressività, launa. Ci sono dei bambini, bisogna rendersi conto che è solo una partita, non la guerra“. Il fatto che la Fifa abbia detto sì allo spostamento dellaal Bernabeu ha fatto ...