Festività Natalizie a Reggio Calabria

Per le Festività Natalizie tornano le "Magiche Atmosfere" di Dego : Come da tradizione, tornano le 'Magiche Atmosfere' a Dego. L'esposizione di pittura, fotografia e artigianato a tema invernale/natalizio si terrà dal 9 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 all'interno ...

Oculus Go : prepariamoci alle Festività Natalizie con il visore VR standalone : Quando ogni anno arriva il mese di dicembre, ci troviamo nostro malgrado a fare i conti con l'immancabile ed estenuante corsa ai regali di Natale.Impieghiamo la maggior parte del nostro tempo e delle nostre energie a pensare al regalo giusto, che rispetti aspettative e desideri di amici e parenti. Un grande aiuto, da questo punto di vista, può darvelo Oculus Go, il visore di realtà virtuale standalone che dà accesso a una quantità di giochi, ...

Le Festività Natalizie si avvicinano e AOC ci presenta i suoi monitor da gaming : AOC, azienda specializzata nella produzione di monitor, vi suggerisce l'idea regalo perfetta sotto l'albero per voi stessi e per i vostri cari: un nuovissimo monitor da gaming! Con l'avvicinarsi del periodo natalizio, alcuni dei giochi più attesi hanno riempito gli scaffali dei negozi e online. La serie G1 AOC offre un ottimo rapporto qualità/prezzo grazie all'accattivante design curvo, alla frequenza di aggiornamento di 144 Hz, al tempo di ...

Nintendo of America : il 60% del fatturato annuale proviene dalla stagione delle Festività natalizie : Che la stagione delle vacanze sia importante per Nintendo non è esattamente una novità. Tuttavia, come segnala Gamingbolt, in una recente intervista con Yahoo Finance, il presidente di Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, ha rivelato quanto sia importante la stagione delle vacanze per Nintendo. Ha specificato che Nintendo genera più entrate nelle Americhe che altrove, e che oltre la metà di tali entrate viene generata solo durante la stagione ...

Nintendo Switch : problemi di scorte in Giappone in vista delle Festività natalizie : All'inizio di questo mese, il rivenditore Giapponese GEO ha avvertito i clienti che la temuta carenza di Nintendo Switch sta per tornare in questa stagione di festività natalizie, a causa di Pokemon Let's Go Pikachu / Eevee, che stanno vendendo moltissimo, oltre 600 mila copie fisiche piazzate nei primi tre giorni, e per l'imminente arrivo di Super Smash Bros. Ultimate.Come riporta Nintendosoup, si stanno osservando i primi segnali della carenza ...

Amianto a Meduna - Zanoni : "Bonifica durante le Festività natalizie" : ...consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Zanoni intervenuto alla conferenza organizzata a Meduna di Livenza e dalla civica La tua Meduna e dall'associazione Impegno e azione per un mondo ...

Ordinanza anti alcol anche per le Festività natalizie : Il divieto coinvolge anche le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresi gli esercizi dove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o ...

Puglia - centri storici a pagamento per i turisti durante le Festività Natalizie : dopo Polignano ci pensa anche Alberobello : centri storici a pagamento nella provincia di Bari. L’iniziativa parte dal comune di Polignano, cittadina a 20 chilometri dal capoluogo pugliese che – in occasione del Natale – illumina il borgo antico con le famose luminarie di Salerno ma chiede ai visitatori l’acquisto di una card da 5 euro per poter accedervi e per usufruire dei servizi. Fa di più: introduce dei tornelli per regolare gli ingressi. Insomma a una famiglia di quattro persone un ...

Il 'Grande Presepio della Città del Vasto' - presentato in anticipo il programma delle Festività natalizie : Concerti, mostre, spettacoli e dall'8 dicembre prenderà il via un grande presepe vivente , superficie 20x14 mt circa, con recinti per gli animali. Tanto spazio ai bambini con la casa di Babbo Natale ,...

Non solo Star Wars Jedi : Fallen Order : Respawn ha in programma l'uscita di alcuni giochi entro le prossime Festività natalizie : Durante la conference call di Electronic Arts per il secondo trimestre dell'anno fiscale 2019, sono state divulgate nuove informazioni sullo studio Respawn Entertainment di proprietà di EA, riguardo i loro progetti imminenti.Come riporta Dualshockers, l'amministratore delegato di EA, Andrew Wilson, ha parlato del futuro della società e di ciò che gli investitori possono aspettarsi. In questa occasione, ha ricordato "i giochi di Respawn che ...