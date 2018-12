Fca | cassa integrazione per allestire a Mirafiori le linee della 500 elettrica 

Fca : Mirafiori - 1anno cassa straordinaria : 16.50 Un anno di cassa integrazione straordinaria, a Mirafiori, dal 31 dicembre 2018 al 29 dicembre del 2019. E' quanto comunicato da Fca alle organizzazioni sindacali. Il provvedimento riguarderà, nel complesso, circa 3mila lavoratori. Gli ammortizzatori sociali saranno utilizzati per l'avvio produttivo della 500Elettrica e per la necessaria formazione dei lavoratori, oltre che per fronteggiare il calo delle commesse registrato nell'ultimo ...

Nuovi ordini per la Panda e Fca annulla tre giornate di cassa integrazione a Pomigliano : Nuovi ordini per la Panda, e Fca annulla tre giornate di cassa integrazione, delle otto previste a fine ottobre, per gli operai dello stabilimento di Pomigliano d'Arco. Lo ha reso noto Antonio Accurso,...