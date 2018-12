Fare la cacca | abbiamo sempre sbagliato tutto | ecco Squatty Potty

caffeinamagazine

(Di martedì 4 dicembre 2018) Lo facciamo nel modo: defechiamo sforzando inutilmente i muscoli ed esponendoci a rischi come emorroidi, gonfiori e costipazione. Da quando è stata ideata la toilettea progettare il water e di conseguenza ala. Già. Perché l’uomo non è anatomicamente predisposto ad evacuare seduto come siamo abituati adai tempi dell’antica Roma, ma in posizione squat, rannicchiata, accovacciata, con i piedi quindi sollevati, come del resto ha fatto per millenni fino all’arrivo dei primi gabinetti.Da quel momentoadottato una posizione innaturale che rende più difficile l’evacuazione delle feci. In questo modo non assecondiamo la natura dell’organo preposto a tale funzione e lo costringiamo ad assumere movimenti che gli restituiscono problemi fisici di varia natura, dalle emorroidi alla costipazione, dalla colite ai tumori del colon. ...