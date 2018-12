Fare la cacca | abbiamo sempre sbagliato tutto | con squatty potty si evitano tutti i

Fare la cacca - abbiamo sempre sbagliato tutto : ecco Squatty Potty : Lo facciamo nel modo sbagliato: defechiamo sforzando inutilmente i muscoli ed esponendoci a rischi come emorroidi, gonfiori e costipazione. Da quando è stata ideata la toilette abbiamo sempre sbagliato a progettare il water e di conseguenza a Fare la cacca. Già. Perché l’uomo non è anatomicamente predisposto ad evacuare seduto come siamo abituati a Fare dai tempi dell’antica Roma, ma in posizione squat, rannicchiata, accovacciata, con i piedi ...