Far west sulla Avellino-Salerno | assaltato portavalori

Avellino - Far west in autostrada : assaltano il portavalori coi kalashnikov. I roghi tra le auto : le immagini : Un furgone portavalori è stato rapinato sul raccordo autostradale Avellino-Salerno da una banda specializzata che è entrata in azione all’altezza dello svincolo di Serino. Prima di darsi alla fuga, i banditi hanno dato fuoco agli automezzi che avevano utilizzato per giungere sul posto, e hanno esploso numerosi colpi di arma da fuoco (da quanto si apprende, con una pattuglia della Polstrada). Poi sono fuggiti a bordo di un’auto rubata a una donna ...

Rapina a portavalori - FarWest sulla Avellino-Salerno : Momenti di terrore sul raccordo autostradale Avellino-Salerno dove la Rapina a un furgone portavalori ha scatenato un Far West con spari, auto sequestrate e inseguimenti della Polizia. Il mezz blindato aè stato assaltato da un gruppo armato all'altezza dell'uscita di Serino, poche centinaia di metri prima dell'imbocco della galleria di Monte Pergola, in direzione Salerno. I Rapinatori hanno bloccato ...

Così Salvini specula sul Far west della legittima difesa : Fredy Pacini, il gommista di Monte San Savino che, dopo aver subito 38 furti, ha sparato agli ultimi ladri uccidendone uno per fatalità, ha diritto a tutta la comprensione. Il suo è un caso limite? Speriamo di sì. Comunque un ministro dell’Interno dovrebbe preoccuparsi in primo luogo dell’estensione

Tra “diritto sacrosanto” e “rischio Far west” : duello sulla legittima difesa : Il disegno di legge che infiamma il dibattito politico e spacca l’opinione pubblica: la nostra intervista doppia Pd-Lega

“Far West” per il Pd - “passo in avanti nella civiltà del diritto” per il governo : cosa prevede il ddl sulla legittima difesa : Approvato dal Senato a grande maggioranza (un articolo del testo, quello sull’eccesso colposo, ha ottenuto anche l’appoggio del Pd) il disegno di legge sulla legittima difesa, che ora passa alla Camera. Ecco i punti principali. L'articolo “Far West” per il Pd, “passo in avanti nella civiltà del diritto” per il governo: cosa prevede il ddl sulla legittima difesa proviene da Il Fatto Quotidiano.

Legittima difesa - Bonafede : “Maggioranza compatta sul provvedimento”. E sulle armi : “Nessun rischio Far-west” : “Sulla Legittima difesa il fatto che ci sia stata un’approvazione dimostra che c’è un consenso da parte del governo e della maggioranza”. Così il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede sull’approvazione al Senato della legge sulla Legittima difesa. “E’ un tema di giustizia e su questo c’è stato un confronto anche con il mio ministero e il testo che è stato approvato ieri vede la maggioranza ...

Legittima difesa - non un Far west ma un Paese meno sicuro : C’è anzitutto da dire che non scatterà alcun automatismo. Il disegno di legge sulla Legittima difesa, approvato dal Senato in tempi record in una sola giornata e frutto dell’unione di più progetti sullo stesso tema, non prevede infatti ciò che i suoi sostenitori vanno sbandierando. Nel senso che dopo che il padrone di casa abbia sparato e ferito o ammazzato un ladro o aggressore l’indagine scatterà in ogni caso, proprio per capire come si siano ...