Fabian, qualità e sacrificio: perché ha superato Zielinski

(Di martedì 4 dicembre 2018) Iltattico Una delle immagini più ricorrenti di Atalanta-Napoli è quella diRuiz terzino sinistro. O meglio:Ruiz che si aggiunge a Mario Rui nel contenimento di Hateboer sulla fascia destra. Ne ha scritto Alfonso Fasano nella sua analisi tattica, pubblicata qualche minuto fa: il centrocampista spagnolo rinculava in posizione difensiva, in modo da creare una vera e propria terza linea a sei uomini, con Callejon che si aggiungeva a Maksimovic sul lato destro.Una dinamica pensata, studiata e attuata per fermare il gioco dell’Atalanta di Gasperini. Una dinamica che ha funzionato,oltre al gol di Zapata la produzione offensiva dei bergamaschi è stata davvero limitata. E anche al momento della rete del pareggio,Ruiz era lì dove doveva essere. È stato messo fuori causa da una deviazione fortuita, ma aveva stretto a centro area per assorbire ...