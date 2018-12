F1 | Wolff non ha dubbi | “se Kubica si dimostrasse subito veloce | potrebbe stuzzicare i

Gp Abu Dhabi - Toto Wolff svela : “la Mercedes correrà con i fori aperti nei cerchi! La Ferrari non voleva” : Toto Wolff, team director della Mercedes, ha parlato della decisione di correre con i fori aperti nei cerchi sulle W09 nel Gp di Abu Dhabi Toto Wolff, team director della Mercedes, ha affermato che ad Abu Dhabi il suo team potrebbe optare per correre con i fori aperti nei cerchi sulle W09. La modifica che tanto ha fatto discutere nelle scorse settimane, potrebbe essere inserita ad Abu Dhabi, dato che il Mondiale è ormai stato assegnato e ...

F1 - Wolff mette le cose in chiaro : “il mancato utilizzo dei cerchi forati non ha nulla a che vedere con i problemi di gomme” : Il team principal della Mercedes ha sottolineato come la Mercedes abbia chiuso i fori nei cerchi per evitare un reclamo da parte della Ferrari La questione cerchi forati è destinata a rimanere irrisolta, a meno che il problema non si ripresenterà nella prossima stagione. La Mercedes ha deciso di chiuderli in questo finale di stagione, per evitare di subire reclami da parte delle altre scuderie che avrebbero lasciato sub judice il titolo ...

F1 - Toto Wolff mette a tacere Marko : “un complotto contro Verstappen? Non mi abbasso al suo livello” : Il team principal della Mercedes ha risposto per le rime a Helmut Marko, che aveva gettato ombre complottiste sull’incidente tra Ocon e Verstappen Le parole di Helmut Marko hanno rovinato per qualche secondo l’umore di Toto Wolff, felice per la conquista del quinto titolo Costruttori consecutivo da parte della Mercedes. Photo4/LaPresse Il consulente della Red Bull ha parlato di complotto relativamente all’incidente tra ...

Formula 1 - orari e diretta tv GP del Brasile. Da non perdere gli speciali Hamilton e Wolff : La Formula 1 sarà ancora più alla portata degli appassionati grazie all' App di Sky Sport , ulteriormente migliorata: il Match Centre dell'App conterrà la cronaca scritta in real time e i tempi ...

F1 - furia Wolff in Messico : “vi dico perché non ho fatto i complimenti a Hamilton dopo il traguardo” : Il team principal ha rivelato di essere così arrabbiato per il risultato di oggi al punto da non fare i complimenti ad Hamilton dopo aver tagliato il traguardo La vittoria del titolo mondiale da parte di Hamilton non ha lenito la rabbia di Toto Wolff, furioso al termine del Gp del Messico per il risultato ottenuto in pista. Photo4/LaPresse Un quarto e un quinto posto a distanza siderale da Verstappen, un qualcosa che non può essere ...

F1 – Wolff sul guasto alla power unit di Bottas : “non succederà anche a Hamilton” : Toto Wolff commenta la rottura del motore di Valtteri Bottas durante le prove libere del Gp del Messico: il direttore sportivo Mercedes non teme altri intoppi Durante le prove libere del sabato la power unit di Valtteri Bottas ha subito un brutto guasto. Il finlandese della Mercedes è stato costretto a fermarsi dopo la rottura del suo nuovo motore. Il direttore sportivo della scuderia di Brackley però non teme altri guasti di questo tipo ...

F1 - Wolff non ha dubbi : “se Vettel non avesse sbagliato ad inizio gara - avrebbe vinto il Gp di Austin” : Il team principal della Mercedes ha sottolineato come Vettel avrebbe vinto in Texas se non avesse commesso l’errore nel corpo a corpo con Ricciardo Senza il contatto con Ricciardo, Sebastian Vettel sarebbe stato il più serio candidato alla vittoria del Gp di Austin. Ne è convinto Toto Wolff che, commentando l’esito della gara texana vinta poi da Kimi Raikkonen, ha sottolineato come il tedesco avrebbe potuto portare a casa il ...

F1 - Wolff non si fida delle Ferrari : “ci manca velocità in rettilineo - sarà difficile difenderci da loro” : Il team principal della Mercedes ha parlato del duello con la Ferrari ad Austin, sottolineando che sarà complicato tenere dietro le Rosse Lewis Hamilton non sbaglia un colpo in qualifica, ottenendo la pole position anche ad Austin. Il pilota della Mercedes tiene a bada le due Ferrari di Vettel e Raikkonen, con il tedesco che dovrà però partire quinto per la penalità ricevuta venerdì. photo4/Lapresse Posizione ideale per il britannico, a ...

F1 Austin - Wolff : «Non escludo ordini di scuderia - anche se non mi piacciono» : Austin - Lewis Hamilton deve vincere ad Austin, e sperare che Sebastian Vettel non arrivi in seconda posizione, per centrare il suo quinto titolo mondiale già negli Usa. La penalizzazione di tre ...

Wolff come il Trap : non dire gatto… : Anche se in Giappone Lewis Hamilton si è aggiudicato il primo match point del 2018, il team boss Toto Wolff continua a dire che i giochi non sono ancora chiusi, anche se così sembrerebbe, dato che l’inglese potrebbe già avere la certezza matematica del Titolo il prossimo weekend ad Austin e ha quindi già una […] L'articolo Wolff come il Trap: non dire gatto… sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, ...

F1 - Toto Wolff : “Il motore Ferrari resta un riferimento ma non ha fatto più la differenza” : Mondiale di Formula Uno 2018 andato in archivio? Sembrerebbe proprio di sì. Non ditelo però a Toto Wolff, direttore di Mercedes Motorsport, che, nonostante un Lewis Hamilton a +67 su Sebastian Vettel nella graduatoria riservata ai piloti e un vantaggio di 78 lunghezze in quella costruttori, non vuol mollare neanche di un centimetro la concentrazione. Sarà anche questa la mentalità vincente che ha consentito alle Frecce d’Argento di mettere ...

F1 - Wolff prova a evitare il fuoco delle critiche : “se non lo avessimo fatto saremmo stati degli idioti…” : Il team principal della Mercedes ha spiegato i motivi dell’ordine di scuderia dato a Bottas, costretto a cedere la prima posizione a Hamilton Un ordine di scuderia bello e buono, che permette a Lewis Hamilton di vincere il Gp di Russia e guadagnare altri dieci punti su Sebastian Vettel, terzo al traguardo. photo4/Lapresse A pagarne le conseguenze è Valtteri Bottas, privato di un successo che avrebbe senza dubbio meritato per quanto ...