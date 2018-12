F1 | Mondiale 2019 | il Circus sfrutterà l’intelligenza artificiale per dare più

Tiro : A lonato campionato Mondiale 2019 e campionato continentale : Si tratta della terza volta che l'impianto lonatese viene scelto per la massima rassegna iridata, dopo i campionati del mondo del 2005 e quello, con record di presenze, del 2015. «È un grande ...

F1 - Mondiale 2019 : definite tutte le scuderie - i piloti e i numeri di macchina. La griglia di partenza ufficiale : La FIA ha comunicato ufficialmente quali saranno le scuderie e i piloti che parteciperanno al Mondiale F1 2019. Nella prossima stagione la griglia di partenza sarà riempita da 10 team, ognuno composto ovviamente da due atleti. Non ci sono grandi sorprese, ormai era tutto svelato ma ci sono due curiosità: il nome Force India sparisce del tutto e diventa Racing Point F1 (sono le consuete monoposto dalla livrea rosa); la Ferrari scenderà in pista ...

F1 - Mondiale 2019 : scompare il nome “Force India”. Il team si chiamerà Racing Point F1 : La Federazione Internazionale dell’Automobile ha ufficializzato ieri la startlist della stagione 2019 del Mondiale di Formula Uno. Non vi sono grosse variazioni, nel senso che tutti i team che hanno disputato il campionato 2018 saranno al via anche l’anno venturo. Tuttavia una news dal fronte arriva e si tratta della Force India. Il team di Silverstone, infatti, che ha ufficialmente cambiato la propria proprietà con la cordata ...

Formula 1 - la entry list : piloti - numeri e team del Mondiale 2019 : La Formula 1 sembra proprio non volersi fermare. Dopo i test di Abu Dhabi per comparare e provare le gomme Pirelli del prossimo Mondiale, ora è arrivata anche la lista ufficiale di piloti - con i ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : decima giornata. Perugia e Modena - prosegue la lotta a distanza. Civitanova e Trento al Mondiale : Domenica 2 dicembre si disputerà parte della decima giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Civitanova e Trento recupereranno questo turno il prossimo 12 dicembre (rispettivamente contro Latina e Milano) perché sono impegnate al Mondiale per Club, la speranza è quella di assistere a una finale tutta italiana domenica sera. I riflettori saranno dunque puntati su Perugia e Modena, prima e seconda ...

Giornata Mondiale dell’HIV : nel 2019 parte la sperimentazione del vaccino terapeutico pediatrico in Italia Sudafrica e Thailandia : Partirà nel 2019, in 3 diversi continenti, la seconda sperimentazione del primo vaccino terapeutico pediatrico contro l’HIV, sviluppato dall’Ospedale pediatrico Bambino Gesù in collaborazione con il Karolinska Instituet di Stoccolma. L’Ospedale della Santa Sede, infatti, capofila del progetto internazionale di ricerca EPIICAL, ha ottenuto un finanziamento dal National Institute of Health americano che consentirà di testare il vaccino ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia ha un’anima guerriera e il Mondiale è sempre più vicino : Ormai sembra che solo la pura matematica possa tenere lontano l’Italia dal ritorno ai Mondiali di Basket. La vittoria di ieri sera con la Lituania ha permesso alla Nazionale di Meo Sacchetti di ipotecare praticamente la qualificazione. Mancano tre partite e il vantaggio sulle attuali quarte in classifica (Croazia ed Ungheria) è di tre vittorie, dunque un margine veramente rassicurante. Ieri non è stata una bella Italia, non si può ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Valentino Rossi ancora competitivo a 40 anni. Una leggenda che sfida il tempo e le nuove generazioni : 115 vittorie, 232 podi e 65 pole. Una storia cominciata nel lontano 1996 e che nel 2019 continuerà. Valentino Rossi è pronto a cimentarsi nella classe regina del MotoMondiale da quarantenne, lì dove solo i più grandi si possono spingere. Non si tratta di “Sindrome da Peter Pan” ma di una scelta ponderata. Valentino, nonostante le ormai pRossime 40 primavere, è ancora tra i migliori piloti del lotto. Lo ha dimostrato anche in una ...

Basket - Italia-Lituania LIVE verso il Mondiale 2019 : L'obiettivo è 'continuare a sognare', come raccontava ieri Pietro Aradori. A Brescia l'Italia ospita la Lituania in un match di qualificazione al Mondiale 2019: i baltici sono una delle 7 squadre già ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Pietro Aradori “Che emozione giocare a Brescia - vogliamo prenderci il Mondiale” : Questa sera l’Italia scende in campo a Brescia per affrontare la Lituania in una sfida fondamentale nelle Qualificazioni ai Mondiali 2019. Pietro Aradori è il capitano di questa nazionale, visto che mancherà Gigi Datome, e ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport dove parla proprio del match di questa sera. Per lui sarà una partita molto speciale visto che è proprio nativo di Brescia: “In Nazionale c’è sempre una ...

Hell let Loose : lo shooter tattico a tema Seconda Guerra Mondiale sarà disponibile in early access su Steam nel 2019 : Forse alcuni di voi ricorderanno Hell Let Loose, lo sparatutto indie ambientato nella Seconda Guerra Mondiale annunciato nel 2017 tramite una campagna Kickstarter che si è rivelata di grande successo. Ebbene sembra che sarà disponibile in early access su Steam nel 2019.Come riporta VG247, gli sviluppatori di Black Matter hanno annunciato oggi una collaborazione con il publisher Team17, che aiuterà il titolo ad arrivare in fase early access nel ...

Formula 2 - Mick Schumacher correrà con il team Prema nel Mondiale 2019 : Mick Schumacher in F2, ora è ufficiale. Il tedesco, campione della Euro Formula 3 , dalla prossima stagione non cambia squadra ma categoria: il 19enne figlio del sette volte campione del mondo correrà nella Formula 2 . E' stato lo stesso team Prema ad annunciarlo con un video sulla pagina Instagram. Per Schumi Jr si era anche parlato di un precoce salto in F1 dopo i risultati ...

F1 - UFFICIALE : Alexander Albon sarà il nuovo pilota della Toro Rosso nel Mondiale 2019 : E’ arrivata l’ufficialità: il britannico-thailandese Alexander Albon correrà l’anno prossimo nel Mondiale di Formula Uno con la Toro Rosso. Spetterà dunque al 22enne nativo di Londra affiancare il russo Daniil Kvyat nel campionato 2019, andando a sostituire il neozelandese Brendon Hartley. Albon è uno dei piloti più in vista della nuova generazione: terzo nel campionato di Formula Due quest’anno e secondo nella GP3 nel ...

Formula 1 - ufficiale Alexander Albon pilota Toro Rosso nel Mondiale 2019 : Alexander Albon corerrà con la Toro Rosso nella prssima stagione di F1. L'ufficialità è arrivata il giorno dopo il GP di Abu Dhabi. Albon sarà, 22enne pilota britannico-thailandese, sarà compagno di ...