F1 – La Reanult si ‘rifà il look’ per la stagione 2019 | pronti nuovo nome e cambio del

(Di martedì 4 dicembre 2018) La Renault si rifà il look:dele qualche modifica al logo per andare incontro a nuove strategie di marketing e promuovere lo sviluppo del brand Grandi cambiamenti in vista dellaper la Renault. Il team di Enstone ha deciso di iniziare un vero e proprio corso, con la speranza che sia ricco di soddisfazioni e vittorie. Primo, annunciato ormai da diverso tempo, quello riguardante la guida di una delle due vetture: confermato Nico Hulkenberg che avrà come compagno ilarrivato Daniel Ricciardo, pronto a sostituire Carlos Sainz jr.La scuderia francese ha deciso anche di ‘rifarsi il look’. Il Team Renault ha ufficializzato nelle ultime ore ildi: non si chiamerà più Renault Sport Formula One Team, ma Renault F1 Team. Inoltre è stato modificato anche il logo che appare adesso più compatto, con la losanga, simbolo ...