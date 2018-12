F1 – La Racing Point avrà vita breve | il team principal Szafnauer svela | “cambieremo

F1 - Mondiale 2019 : scompare il nome “Force India”. Il team si chiamerà Racing Point F1 : La Federazione Internazionale dell’Automobile ha ufficializzato ieri la startlist della stagione 2019 del Mondiale di Formula Uno. Non vi sono grosse variazioni, nel senso che tutti i team che hanno disputato il campionato 2018 saranno al via anche l’anno venturo. Tuttavia una news dal fronte arriva e si tratta della Force India. Il team di Silverstone, infatti, che ha ufficialmente cambiato la propria proprietà con la cordata ...

Formula 1 - Lance Stroll alla Racing Point Force India : La Racing Point Force India ha annunciato oggi che Lance Stroll si unirà al team per il 2019 per correre al fianco di Sergio Perez. Arriva dunque la conferma ufficiale di una notizia che era nell'aria già dalla scorsa estate, ma che le parti in causa finora non avevano mai confermato ufficialmente.Un passaggio scontato. Dopo che la Force India era finita in amministrazione controllata, lo scorso agosto, una cordata di imprenditori guidata da ...

F1 - sospiro di sollievo per la Racing Point Force India : bocciato il reclamo del Team Haas : I commissari sportivi del Gp di Abu Dhabi hanno bocciato il reclamo della Haas, riconoscendo la Force India come Costruttore Niente da fare per il Team Haas, la scuderia statunitense si è vista bocciare il reclamo presentato nei confronti della Racing Point Force India, accusata di non essere un Costruttore non avendo la proprietà intellettuale della VJM11. Le prove presentate però dagli americani non hanno convinto il collegio dei ...

F1 - reclamo della Haas contro la Racing Point Force India : tutti i dettagli di una vera e propria battaglia legale : Il ricorso del team americano verrà discusso dai commissari sportivi del Gp di Abu Dhabi nel pomeriggio, per analizzare nuovi documenti Si profila una vera e propria battaglia legale tra Haas e Racing Point Force India, vista la decisione degli americani di presentare reclamo nei confronti della nuova squadra appartenente a Lawrence Stroll. Il team statunitense infatti sostiene che la Force India non può avere diritto ai premi della FIA, ...