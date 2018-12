F1 | Fisichella e il dolce messaggio per Schumacher | “mi piacerebbe riabbracciarlo e…”

sportfair

(Di martedì 4 dicembre 2018) L’ex pilota italiano di Formula 1 ha parlato di Michaele del proprio desiderio di poterlo riabbracciare Michaelcontinua a lottare per la propria vita, stringendo i denti e soffrendo per provare a ritornare quello di un tempo dopo l’incidente di Meribel nel 2013.Foto LapresseSono molti gli amici che giornalmente gli regalano un pensiero, tra questi c’è anche Giancarlo, intervenuto a ‘Storie Italiane’ su Rai 1 per parlare del suo rapporto con il Kaiser: “mie parlare con lui. Gli racconterei quello che sta facendo il figlio, che sta crescendo, che sta vincendo e che, probabilmente, diventerà un campione come lui. Spero davvero con tutto il cuore che possa riprendere una vita normale. Mi informo sulle sue condizioni di salute ma non si sa niente, ogni giorno spero che qualcosa cambi ...