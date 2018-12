Ezio Greggio | età | altezza | peso | moglie | figli

caffeinamagazine

(Di martedì 4 dicembre 2018)è un conduttore tv, attore, regista e comico italiano con cittadinanza albanese. Il volto storico di Striscia la Notizia è nato a Cossato, oggi in provincia di Biella. E mentre il padre, Nereo, venuto a mancare nel 2018, lo voleva impiegato di banca, lui tentava di entrare nel mondo dello spettacolo passando per il Derby di Milano.esordisce su TeleBiella, prima televisione locale italiana, e debutta come cabarettista arriva nel 1978 nei programmi Rai La sberla e Tutto compreso di Giancarlo Nicotra e Giancarlo Magalli.Non riscuote molto successo, ma conosce Gianfranco D’Angelo, che lo convince passare alla neonata Fininvest e lo sceglie poi come co-conduttore del programma comico Drive In che dà auna grande popolarità. Nel 1988 su Canale 5 conduce con Lorella Cuccarini Odiens, un programma di Antonio Ricci che successivamente gli affida la conduzione del ...