Ex legale di Ruby racconta: Berlusconi diede 3 milioni di euro a Ruby tramite un conto a Dubai

(Di martedì 4 dicembre 2018) Caso, l’exdopo 7 anni per dovere morale ha deciso dire un particolare che riguarda, rinuncio al segreto, 2a l ex compagno e 3 a leinel 2011 ha ricevuto da Silvio“un pagamento di 5dieseguitola banca Antigua Commercial Bank di Antigua su unpresso una banca in Messico” e in particolare 2“sono stati dati a Luca Risso”, ex compagno, e 3 “sono stati fatti transitare dal Messico a Dubai e sono esclusivamente di”. Lo dichiara all’ANSA l’avvocato Egidio Verzini, che 7 anni fa fudella giovane e che ha deciso “di rinunciare all’obbligo del segreto professionale” sul caso per un “dovere etico e morale”L’avvocato Verzini è statoditra giugno e luglio 2011 (il processo a ...