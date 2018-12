Ex-clienti Vodafone? Occhio agli SMS | Special Minuti 30GB e 50GB a prezzi super per voi

Esiste un programma di ricompense Vodafone? clienti raggiunti da mail truffa : Esiste davvero un programma di ricompense Vodafone per i Clienti che hanno utilizzato nel tempo un dispositivo a marchio dell'operatore? Una vera e propria valanga di mail che promettono regali come Samsung Galaxy S9, iPhone X e iPad Pro sta raggiungendo le caselle di posta di molti italiani, Clienti e non ma ci troviamo di fronte all'ennesimo tentativo di truffa che punta ad approfittare della grande popolarità dell'operatore rosso. Come ...

Vodafone - le 'Special Minuti' anche per ex clienti - ancora per pochi giorni | Costi e dettagli promo winback : Vodafone propone anche in versione winback le due promozioni operator attack per utenti Iliad, Tre e operatori virtuali. Tutte le info Offerte Vodafone winback: Special Minuti 50 Gb e 30 GB Offerte ...

Da oggi 1 dicembre modem libero Vodafone : novità per nuovi e già clienti : Vodafone ha deciso di adeguarsi alla delibera AGCOM n.348/18/CONS sul modem libero a partire da oggi 1 dicembre, come suggerito dall'apprezzata Redazione di 'mondomobileweb.it'. Proprio come fatto da TIM, e poi anche da Fastweb, il gestore rosso, dopo un periodo di resistenza iniziale, non ha potuto fare altro che accettare quanto predisposto dal Garante, consentendo ai propri utenti di utilizzare, se vogliono, un'apparecchiatura diversa da ...

Alle strette Vodafone per il rimborso della fatturazione a 28 giorni : comunicazione ufficiale ai clienti : Giornata quella di oggi 28 novembre densa di novità relative a Vodafone e al rimborso della fatturazione a 28 giorni. Nella prima mattinata abbiamo riportato l'azione legale intrapresa dall'operatore rosso e pure da TIM nei confronti del TAR del Lazio. Lo scopo è quello di sospendere proprio i risarcimenti ai clienti che sono stati costretti per molto tempo a sostenere una spesa telefonica non calcolata sul mese solare ma su sole 4 settimane di ...

Vodafone Black Friday - offerte e iniziative per i clienti | Tutte le promozioni : In occasione del Black Friday 2018, la Vodafone ha lanciato tante iniziative sia per i nuovi clienti che per i vecchi Vodafone Black Friday, offerte e iniziative per vecchi e nuovi clienti. Fonte foto:...

Vodafone continua a stuzzicare gli ex clienti con le offerte winback da 30 e 50 GB : Vodafone lancia la campagna winback offrendo agli ex clienti le offerte Special Minuti 30GB e Special Minuti 50GB. L'articolo Vodafone continua a stuzzicare gli ex clienti con le offerte winback da 30 e 50 GB proviene da TuttoAndroid.

Vodafone RED Friday - ecco tutte le promozioni per i nuovi e vecchi clienti : Sottoscrivendo ad esempio un'offerta tra One Pro , One Pro TV , Internet Unlimited+ , Vodafone One Special , Total Giga Abbonamento , Vodafone TV Sport + Now TV Intrattenimento dal 16/11 al 22/11 si ...

Tim - Vodafone - Wind Tre e Fastweb dovranno rimborsare i clienti : Multa cancellata. Così ha stabilito il Tar del Lazio. Ma il tribunale amministrativo regionale ha obbligato Tim, Vodafone, Wind Tre

Vodafone Special Unlimited offerta ad alcuni clienti per il Cyber Monday : Vodafone Special Unlimited con 50 GB a 10 euro al mese è l'offerta proposta ad alcuni clienti selezionati in occasione del Cyber Monday. L'articolo Vodafone Special Unlimited offerta ad alcuni clienti per il Cyber Monday proviene da TuttoAndroid.

Vodafone Special Minuti 50GB - 30GB e 20GB proposte via telefono ad alcuni ex clienti : Ai clienti selezionati da Vodafone in questi giorni viene proposto telefonicamente un piano tra Special Minuti 50GB, Special Minuti 30GB e Special Minuti 20GB L'articolo Vodafone Special Minuti 50GB, 30GB e 20GB proposte via telefono ad alcuni ex clienti proviene da TuttoAndroid.

Vodafone regala ad alcuni clienti 1000 minuti - 1000 SMS e 5 Giga per due mesi : Vodafone ha dato il via ad una nuova promo dedicata ad alcuni suoi clienti, a quali viene proposta l'attivazione dell'offerta Vodafone Special Free L'articolo Vodafone regala ad alcuni clienti 1000 minuti, 1000 SMS e 5 Giga per due mesi proviene da TuttoAndroid.

Vodafone lancia in Germania il servizio clienti via WhatsApp : In Germania Vodafone ha lanciato il servizio di assistenza ai propri clienti attraverso la popolare piattaforma di messaggistica istantanea di WhatsApp L'articolo Vodafone lancia in Germania il servizio clienti via WhatsApp proviene da TuttoAndroid.

TIM - Vodafone e Wind continuano a offrire ai clienti Iliad minuti illimitati e 50 Giga a 6 - 99 euro : Proseguono le offerte di TIM, Vodafone e Wind Tre con 50 Giga di traffico dati incluso, pensate per contrastare quella di Iliad a 7,99 euro L'articolo TIM, Vodafone e Wind continuano a offrire ai clienti Iliad minuti illimitati e 50 Giga a 6,99 euro proviene da TuttoAndroid.