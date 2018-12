Europee | Salvini | ' Vogliamo cambiare l' Ue dall' interno'

Bandiere Europee a ogni balcone per rispondere alla manifestazione di Salvini : Una bandiera per "fermare" Matteo Salvini. O meglio, per rispondere alla sua manifestazione, organizzata a Roma, in piazza del Popolo per l'8 dicembre. L'idea è quella di esporre il simobolo dell'Unione Europea, che "appartiene a tutti i cittadini", a ogni balcone ed è venuta a EuropaNow! insieme alla Gioventù Federalista Europea per una mobilitazione civica con l'intento di "fermare l'avanzata dei nazionalisti e rivendicare una nuova Europa più ...

"L'8 dicembre bandiere Europee ad ogni balcone". L'iniziativa di EuropaNow! per rispondere alla manifestazione di Salvini : Una bandiera su ogni balcone a Roma e in tutte le altre città d'Italia che aderiranno per rispondere alla manifestazione organizzata dal leader della Lega Matteo Salvini a Piazza del Popolo l'8 dicembre. È L'iniziativa lanciata da EuropaNow! insieme alla la Gioventù Federalista Europea per una mobilitazione civica, "per fermare l'avanzata dei nazionalisti e rivendicare una nuova Europa più unita, democratica, ...

La retromarcia di Salvini e Di Maio per arrivare alle Europee senza sanzioni : I due leader della maggioranza sono dovuti scendere a patti con la realtà e decidere di cambiare d'abito alla manovra: troppo costoso andare allo scontro con l'Ue, urgente sventare sanzioni prima delle elezioni europee di maggio...

Migranti - Salvini : "Possiamo bloccare attività Europee' - : Il ministro torna sulla polemica con Malta . Ieri, dopo la denuncia del Viminale sulla benzina regalata ai barconi per raggiungere Lampedusa, aveva attaccato il suo omologo di La Valletta: "Atto ...

Salvini : “Malta aiuta migranti a venire in Italia. Se Ue ci prende in giro - blocchiamo bilanci e attività Europee” : “Malta aiuta i migranti a venire in Italia”. “Abbiamo dimostrato che sappiamo difendere i confini e dimostreremo che, eventualmente, possiamo anche bloccare bilanci e attività europee fino a che l’Europa e qualche Paese continuerà a prendere in giro gli italiani”. Matteo Salvini, dopo che il Viminale nelle scorse ore ha attaccato la Vallette accusandola di aver “aiutato un’imbarcazione con 13 migranti a bordo ...

Migranti - Salvini : 'Possiamo bloccare bilanci e attività Europee' : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha commentato l'ultima polemica con Malta , accusata dal Viminale di "regalare bussola e benzina ai Migranti per farli arrivare a Lampedusa". "Abbiamo ...

Elezioni Europee - maggio 2019 : né con Salvini né con Calenda. Ma poi cosa resta? : Provando a fare un ragionamento nello spazio stretto del post. L’aspetto che problematizza in misura angosciante l’odierno quadro europeo, in previsione delle imminenti consultazioni elettorali nel maggio 2019, è l’evidente mancanza di opzioni terze rispetto alle attuali in campo; del tutto inaccettabili per un democratico alla ricerca di AltraPolitica: l’inseguimento demagogico di qualsivoglia spurgo reazionario dei cosiddetti sovranisti e la ...

Maroni : “Dopo Europee Salvini assorbirà tutto centrodestra - Di Battista guiderà guazzabuglio di grillini e sinistra” : “Elezioni europee? Il governo M5s-Lega reggerà fino all’anno prossimo. Non credo che ci sarà un’alleanza tra Lega e Forza Italia dopo le europee, perché Salvini giustamente ha in mente un progetto egemone, cioè ci deve essere la Lega che assorbe tutto il resto e tutti gli altri”. Sono le parole di Roberto Maroni, ex segretario della Lega, nel corso di 24 Mattino, su Radio24. E puntualizza: “Non dico che Forza Italia ...

Elezioni Europee 2019 - Salvini : “Punto su un’alleanza tra i popolari e i populisti”. Di Maio : “M5s non fa accordi con nessuno” : Qualche settimana fa non ha escluso di guidare il fronte sovranista alle europee. “È vero, amici di vari Paesi europei me lo stanno chiedendo. Maggio è ancora lontano. Vediamo, ci penso“, rispondeva in una recente intervista. In attesa di sciogliere le riserve, Matteo Salvini va oltre e mette nero su bianco la sua visione sull’Ue che verrà.”Punto su un’alleanza tra popolari e populisti, con l’esclusione dei socialisti che ...

Europee - Salvini fa ripartire la destra. Berlusconi : “Molli il M5s o stop a elezioni insieme : Europee, Salvini fa ripartire la destra. Berlusconi: “Molli il M5s o stop a elezioni insieme Matteo Salvini riorganizza il campo del centrodestra. E il punto di partenza è Giorgia Meloni che invita a un faccia a faccia per parlare di elezioni Europee e di Roma. E a sua volta la Meloni allarga la squadra ai presidenti di Liguria e Sicilia Giovanni Toti e Nello Musumeci, protagonisti di vittorie e esperienze amministrative ben salde a destra, ma ...

Europee - Salvini fa ripartire la destra ma (per ora) senza Forza Italia. Berlusconi : “Molli il M5s o stop a elezioni insieme” : Matteo Salvini riorganizza il campo del centrodestra. E il punto di partenza è Giorgia Meloni che invita a un faccia a faccia per parlare di elezioni Europee e di Roma. E a sua volta la Meloni allarga la squadra ai presidenti di Liguria e Sicilia Giovanni Toti e Nello Musumeci, protagonisti di vittorie e esperienze amministrative ben salde a destra, ma in allontanamento progressivo da Arcore. Ma a mancare in questa foto di gruppo per il momento ...

Salvini lavora al fronte sovranista per le Europee. E sente Meloni : Intanto ieri il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, hanno fatto il punto sulla manovra e sulla situazione degli istituti bancari. Con il presidente del Consiglio che ha ...

Salvini a Meloni : vediamoci per ragionare di Europee e di Roma : Roma, 29 ott., askanews, - 'Con Giorgia ci dobbiamo vedere presto: sono contento di aver fatto con lei la corsa alle comunali di Roma l'altra volta. Eravamo contro il mondo e, soprattutto per merito di Giorgia, siamo arrivati a tanto così dal vincere. Col senno del poi altri avrebbero preferito che andasse in maniera diversa …

Europee : Salvini - ragionerò con Meloni : ANSA, - ROMA, 29 OTT - "Sono contento di aver fatto con Giorgia Meloni la corsa alle comunali di Roma: l'altra volta eravamo soli contro il mondo e soprattutto per merito di Giorgia siamo arrivati a tanto così dal vincere. Col senno di poi anche i romani avrebbero preferito che andasse in maniera diversa: troviamoci per ragionare di ...