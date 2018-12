Eurogruppo | Moscovici | “Italia disposta ad ascoltarci Bene l’intenzione di calare il

Eurogruppo - Moscovici : “Preso nota dell’intenzione dell’Italia di ridurre il deficit. Ora è disposta ad ascoltarci” : “Il dialogo con l’Italia è in corso, diventa più intenso, vediamo un tono diverso, un diverso modo di cooperare e vediamo l’Italia disponibile ad ascoltare il nostro punto di vista e risolvere i problemi. È un passo che accogliamo con favore, e anche gli investitori hanno lo stesso feeling”. Il commissario agli Affari europei Pierre Moscovici parla a conclusione della riunione dell’ Eurogruppo a Bruxelles, durata tutta la notte. ...

Eurogruppo - Tria ammette "disaccordi" con l'Ue | Moscovici avvisa : "Senza intesa via alle sanzioni" : Sulla manovra italiana c'è in Europa "qualche disaccordo",spiega il ministro dell'Economia Tria all'indomani dell' Eurogruppo , ma il dialogo con l'Ue continuerà.

Eurogruppo - Tria : «La Manovra non cambia». Moscovici : «Bilancio da rivedere» : Nella riunione dei ministri delle Finanze dell’area euro Tria ha difeso la Manovra italiana. «Nelle nostre stime il debito scenderà di più di 4 punti percentuali in tre anni» ha risposto il ministro alle critiche sollevate dai Paesi dell’eurozona sul debito italiano...

Eurogruppo - Moscovici : 'manovra non buona per l'Italia - pagheranno poveri con rialzo debito' : Così ha detto il commissario europeo agli Affari economici Pierre Moscovici , dopo aver incontrato - secondo alcune fonti - il ministro dell'economia Giovanni Tria prima dell'inizio della riunione ...

Eurogruppo - Tria punta ai fondi per il disastro maltempo. Moscovici : “Sanzioni all’Italia? Sarebbe l’esito peggiore” : Una “parola che rifiuto totalmente è la parola ‘punire’. Non sono mai stato partigiano delle sanzioni. Le sanzioni sono sempre ciò che può succedere alla fine, ma sono la peggiore delle vie d’uscita”. Nel giorno in cui a Bruxelles si svolge la riunione dell’Eurogruppo, dove si incontrano i 19 ministri dell’economia della Zonaeuro, il commissario europeo agli Affari Economici, Pierre Moscovici, parla dei rischi ...