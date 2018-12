Eurogruppo | intesa riforma Eurozona | ma senza bilancio

Eurogruppo : intesa per una riforma dell’Eurozona - ma il bilancio comune slitta al 2021 : I Paesi membri non hanno fatto progressi significativi sull’assicurazione in solido dei depositi, in compenso hanno trovato un accordo politico per rafforzare l’unione bancaria e hanno deciso di facilitare eventuali ristrutturazioni dei debiti sovrani...

Eurogruppo - è intesa ma non sul bilancio : 10.37 L'Eurogruppo ha trovato un accordo sulla riforma della zona euro, dopo una riunione durata più di 18 ore. Tuttavia l'intesa comprende solo il rafforzamento del fondo salva Stati(Esm)e il backstop, o paracadute, per il fondo salva banche. Nessun accordo, invece, sulle proposte francese e tedesca sul bilancio della zona euro e sullo schema anti disoccupazione. Sulle due questioni, così come sul completamento dell'unione bancaria, si ...

Eurogruppo - Tria ammette "disaccordi" con l'Ue | Moscovici avvisa : "Senza intesa via alle sanzioni" : Sulla manovra italiana c'è in Europa "qualche disaccordo",spiega il ministro dell'Economia Tria all'indomani dell'Eurogruppo, ma il dialogo con l'Ue continuerà.