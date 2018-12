Estrazioni oggi Lotto e SuperEnalotto | i numeri vincenti di martedì 4 dicembre

Estrazioni Lotto e SuperEnalotto : i numeri vincenti di oggi martedì 4 dicembre : SuperEnaLotto, Lotto e 10eLotto ecco i numeri estratti e tutte le combinazioni vincenti. Segui l'ultima estrazione in...

Estrazioni Superenalotto di oggi, 1 dicembre 2018 : i numeri vincenti del concorso n.144

La caccia al jackpot continua. Ha sfiorato i 109 milioni di euro la raccolta di SuperEnaLotto e SuperStar a novembre, il totale da inizio anno è di 1,2 miliardi. Il 6 ancora non si vede, nel mese scorso la vincita più ricca è il 5 da 205mila euro centrato a Grignano (Napoli) lo scorso 17 novembre. Nell'estrazione di sabato 1 dicembre 2018 il premio di prima categoria mette in palio 71,1 milioni di euro, premio più alto in Europa

Crese l'attesa per le Estrazioni del Lotto e per i numeri vincenti del SuperEnaLotto con gli italiani che continuano la caccia al "6" multimilionario che si fa attendere dallo scorso 23 giugno: 70 milioni di euro il Jackpot del SuperEnaLotto in palio oggi giovedì 29 novembre, il più alto d'Europa a 68,1 milioni.

Come ogni martedì, anche oggi 27 novembre, gli italiani tornano a tentare la fortuna con le Estrazioni di Lotto, SuperEnaLotto e 10eLotto. La più 'desiderata' è come sempre la fatidica sestina milionaria, che ormai si fa attendere dallo scorso 23 giugno. Il jackpot del SuperEnaLotto in palio per l'estrazione di martedì 27 novembre è da capogiro: 69,1 milioni di euro.