Espulsione di massa coronale dal Sole | in arrivo tempesta geomagnetica | domani il

(Di martedì 4 dicembre 2018) Secondo i previsori della NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) vi è il 45% di possibilità che, 5 dicembre, la Terra venga colpita da unaclasse G1: un’di(CME) dovrebbe infatti colpire nelle prossime ore il campo magnetico terrestre.I CME sono eventi rari durante il minimo solare, perché la loro usuale “piattaforma di lancio” (le macchie solari) è assente: l’verificatasi nelle scorse ore non è stata prodotta da una Regione Attiva, ma da un filamento di magnetismo, originatosi nell’emisfero meridionale della nostra stella.Mercoledì notte è quindi atteso uno spettacolo nel Circolo Polare Artico, nei cui cieli potrebbero risplendere colorate e suggestive aurore.Attività solare e minimo solareL’attività solare viene misurata in base al numero di macchie solari che ...