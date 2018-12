Esonero Mourinho | per i bookies lo Special ha le ore contate

Premier League : secondo i bookie Sarri potrebbe favorire l’Esonero di Mourinho : Sabato prossimo alle 13:30, Maurizio Sarri e Josè Mourinho si incontreranno sul campo per la prima volta. Per l’ex tecnico del Napoli lo Special One ha anche speso parole dolci a inizio stagione: “Non lo conosco ma ho seguito il buon lavoro che ha fatto al Napoli“. Nonostante tutto, potrebbe essere proprio Sarri a dare la spinta decisiva all’esonero del tecnico portoghese, che dopo le recenti battute d’arresto ...

Mourinho insulti e rischio Esonero : "Figli di putt..."/ Video - Special One accerchiato : "caccia all'uomo" : Mourinho esonerato dal Manchester United? A picco col Newcastle nel primo tempo, lo Special One rimonta due gol di svantaggio e risponde ai critici: Mou è ancora vivo.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 22:23:00 GMT)

MOURINHO SCACCIA L'Esonero/ Manchester United rimonta da 0-2 a 3-2 contro il Newcastle : lo Special One è salvo : MOURINHO esonerato dal Manchester United? A picco col Newcastle nel primo tempo, lo Special One rimonta due gol di svantaggio e risponde ai critici: Mou è ancora vivo.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 20:31:00 GMT)

Manchester United - Mourinho a rischio Esonero : ecco tutti i motivi : ... perché ritengono Zizou non adatto in quanto all'Old Trafford troverebbe condizioni completamente differenti a quelle con cui approcciò il mondo dei Blancos . Per riuscire in questa operazione ...

Manchester United - l’Esonero di Mourinho costerebbe 20 milioni : Il tecnico portoghese non sta ottenendo i risultati sperati, e i rapporti con lo spogliatoio si fanno sempre più complicati. L'articolo Manchester United, l’esonero di Mourinho costerebbe 20 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Man United - quanto ti costa l'Esonero di Mourinho! : Esonerarlo, però, non sarebbe facile: come scrive la Gazzetta dello Sport, servono 20 milioni per allontanare Mou.

Manchester United - Mourinho a rischio Esonero : ecco l’eventuale sostituto : Il Manchester United non sta di certo attraversando un buon momento, la risposta positiva in Champions League è già un lontano ricordo, in Premier League il percorso può essere considerato deludente. Il tecnico Mourinho è sempre più sulla graticola, in particolar modo il rapporto con i calciatori è compromesso, il caso più eclatante è quello che riguarda la tensione altissima con il centrocampista Pogba. L’ex Inter si giocherà la ...

Mourinho ad un passo dall’Esonero : nuovo flop del Manchester United - che debacle contro il West Ham! : Josè Mourinho rischia la panchina dopo un inizio di stagione pessimo con il suo Manchester United, sconfitto oggi dal West Ham di F. Anderson Va ancora ko il Manchester United di Josè Mourinho, che incassa la terza sconfitta in sette giornate di Premier League. I red devils cedono 3-1 sul campo del West Ham. Gli ‘hammers’ vanno in gol con l’ex Lazio Felipe Andreson al 5′, raddoppiano grazie all’autorete di ...

Mourinho - l’Esonero e la rivolta dei calciatori : le ultime dalla polveriera United : Manchester United nel caos dopo un inizio di stagione nel quale si è parlato più della posizione di Josè Mourinho che di calcio giocato In casa Manchester United si respira un’aria tesissima. Le recenti vicende relative ai Red Devils, non sono certo positive per il tecnico Josè Mourinho. Risultati altalenanti e sopratutto liti con calciatori di rilievo come Paul Pogba. Nelle ultime ore dall’Inghilterra il club ha confermato di ...

Lite Pogba-Mourinho : la quota dell'Esonero di 'Mou' crolla drasticamente : Manchester United ad un bivio, le stelle Mourinho e Pogba sembrano non sopportarsi più: pagherà il tecnico? La sconfitta con il Derby County in coppa di lega è passata in secondo piano quando Josè ...