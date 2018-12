: • Cyber News • #Ermini a Salvini:'No propaganda sui Pm' - Cyber_Feed : • Cyber News • #Ermini a Salvini:'No propaganda sui Pm' - NotizieIN : Ermini a Salvini:'No propaganda sui Pm' - TelevideoRai101 : Ermini a Salvini:'No propaganda sui Pm' -

L'impegno del procuratore di Torino Armando Spataro è "da grande e leale servitore dello Stato" e "non può essere in alcun modo messo in discussione da toni sprezzanti". Così il vice presidente del Csm, David, dopo il botta e risposta Spataro-. "Il lavoro serio, puntuale e rischioso che la magistratura porta avanti ogni giorno non può e non deve essere utilizzato per scopi di", sottolinea.ha telefonato a Spataro, esprimendogli "apprezzamento per il lavoro che sta svolgendo".(Di martedì 4 dicembre 2018)