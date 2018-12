Epidemiologia del cancro del polmone

fondazioneserono

: La Procura chiede al dirigente del dipartimento Epidemiologia ambientale al Cnr di Pisa di depositare la consulenza… - m_torneo : La Procura chiede al dirigente del dipartimento Epidemiologia ambientale al Cnr di Pisa di depositare la consulenza… - InfoMarittimi : Remo di Fiore (Fit Cisl) Infortuni? In calo da anni, ma restano troppi Recentemente l’Inail, e in particolare il… - Andreinazaccar1 : RT @SuperElis2: La dottoressa ha diretto il Centro Nazionale Epidemiologia Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS) dell'Ist.Sup.San… -

(Di martedì 4 dicembre 2018) Tra tutte le neoplasie, il carcinoma deloccupa il secondo posto per incidenza nell’uomo, sia nei soggetti fra i 50 e i 69 anni (14%) sia in quelli al di sopra dei 70 anni (17%). Nelle donne, invece, è la quarta neoplasia nella fascia di età compresa fra i 50 e i 69 anni (7%) e la terza in quella al di sopra dei 70 anni (7%). Nel nostro Paese si registrano differenze geografiche nell’incidenza di neoplasie polmonari: nei maschi, nel periodo 2008-2013, le nuove diagnosi sono state leggermente più frequenti nelle regioni settentrionali (113,4 casi/100.000 abitanti) rispetto a quelle centrali (103,8 casi/100.000 abitanti) e a quelle meridionali (103,5/100.000 abitanti). Nelle donne, invece, il divario di incidenza fra le regioni settentrionali e quelle meridionali è molto più marcato, con un divario di circa 14,2 casi/100.000 abitanti in più al Nord 1. Complessivamente, negli ...