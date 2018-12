Entro dicembre 2018 la carta d’identità sarà solo elettronica | quanto costa e come

CEntro BAMBINI E FAMIGLIE ISOLA DEL TESORO - Venerdì 14 dicembre - dalle 15.30 alle 21 - in piazza XXIV Maggio : Una maratona di lettura per raccontare 'La paura e il coraggio' dei piccoli e dei grandi 03-12-2018 / Giorno per giorno E' dedicata a 'La paura e il coraggio' l'edizione 2018 della tradizionale ...

Di Maio : autonomia Veneto in Cdm Entro dicembre : Se l'economia rischia di fermarsi noi dobbiamo fare una manovra che mette soldi nell'economia". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, sull'eventuale previsione di abbassamento del rapporto fra ...

Concorsi Autorità Nazionale Anticorruzione : candidature Entro il 28 dicembre : L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha attivato vari bandi di concorso pubblico, per il reclutamento di ulteriore personale specialistico. Ma entriamo nel merito e scopriamo meglio di che cosa si tratta. Posizioni Aperte a dicembre 2018 L'ANAC ha promulgato un avviso selettivo, tramite procedimento comparativo, per identificare 5 profili esperti esterni all'Autorità Nazionale Anticorruzione, da destinare presso l'Area tecnica di ricerca in ...

Concorso Pubblico Corte dei Conti : invio CV Entro dicembre 2018 : La Corte dei Conti ha promosso un bando di Concorso Pubblico, per il conferimento di ventiquattro unità di personale competente. Ma entriamo nel dettaglio e scopriamo di che cosa effettivamente si tratta. Bando di Concorso a dicembre 2018 È stato bandito un Concorso Pubblico, per esami, per l'assunzione di 24 collaboratori-funzionari informatici Area funzionale III e fascia retributiva F1, da disporre alle necessità pratiche degli uffici ...

Manovra - trattativa Italia-Ue sul deficit. Conte : fiducioso in soluzione Entro metà dicembre : Al G 20 l'Italia lavora per la Manovra con l'Europa. La delegazione italiana è rappresentata dal presidente del consiglio Giuseppe Conte e dal ministro dell’Economia Giovanni Tria. Sono giorni preziosi per il governo italiano per la Manovra. Moscovici: «Clima cambiato»...

Manovra - al G20 trattativa Italia-Ue. Moscovici : «Clima cambiato». Conte : fiducioso su soluzione Entro metà dicembre : DAL NOSTRO INVIATO BUENOS AIRES - Al G 20 l'Italia lavora per la Manovra con l'Europa. La delegazione italiana è rappresentata dal presidente del consiglio Giuseppe Conte e dal ministro dell'Economia Giovanni Tria. Sono giorni preziosi per il governo italiano per la Manovra. Conte ieri ha detto che spera di riuscire a evitare la procedura di infrazione dell'Ue, che dovrebbe partire a ...

Lecce - domenica 2 dicembre cEntro cittadino chiuso alle auto fino alle 16 : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Piaggio Aerospace - Di Maio : "Entro 3 dicembre nomina commissario" : Il Ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio promette che lunedì 3 dicembre verrà nominato il nuovo commissario di Piaggio Aerospace e saranno pagati gli stipendi . Lo ha assicurato il Ministro del Lavoro ...

Rimini - dall'1 dicembre 'un'opera di Natale' illuminerà il cEntro storico : ... la Mostra mercato del commercio equo e solidale promossa da Pacha Mama, allestita quest'anno nell'Ala di Isotta insieme alla 16° Mostra dei Presepi dal Mondo , una mostra di presepi unici ed ...

Concorsi ASST e Comuni d'Italia : invio CV Entro dicembre : La Gazzetta Ufficiale ha divulgato vari bandi di concorso pubblico, per il reclutamento di ulteriore personale specializzato, da collocare in diverse province e regioni italiane. Ma entriamo nel merito e scopriamo di che cosa si tratta. Bandi di Concorso a dicembre 2018 Il Comune di Poggio Mirteto situato in provincia di Rieti in Lazio ha bandito un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto in funzione di sociologo ...

Ministero della Giustizia e EDA : domande concorsi Entro dicembre-gennaio 2018/2019 : Il Ministero della Giustizia e l'Agenzia Europea Difesa (EDA) hanno pubblicato ulteriori bandi di concorso pubblico per la copertura di numerosi posti di lavoro da assegnare a nuove risorse specializzate. Ma entriamo nel merito e scopriamo di che cosa si tratta. Ministero della Giustizia a dicembre 2018 Il Ministero della Giustizia ha indetto un concorso, per esame, per il conferimento di 300 posti di notaio. Tale bando prevede la prova scritta ...

Abi - libretti al portatore addio : obbligo estinzione Entro il 31 dicembre 2018 : ... qualora il portatore del libretto si presentasse in banca successivamente al 31 dicembre 2018, la banca sarà obbligata a inoltrare una comunicazione al ministero dell'Economia che potrà applicare ...

Maltempo e mareggiate in Liguria : a Portofino passerella pronta Entro il 10 dicembre [FOTO e VIDEO] : 1/7 ...