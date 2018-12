ilnotiziangolo

: Elvezia in #Riccanza 3 dal Sud con furore tra fango e sfilate - morganbarraco : Elvezia in #Riccanza 3 dal Sud con furore tra fango e sfilate - SpartanItaly : Ehi Spartans, non dimenticatevi di guardare #Riccanza3 su MTV Italia questa sera alle 22:50. Elvezia e Spartan Rac… - MusicTvOfficial : RT @DUEBitalia: Le sorelle Giorgia e Alessia, Elvezia ed i cugini Antonio e Angelo si uniranno ai già noti Farid e Juan. Il cast della terz… -

(Di martedì 4 dicembre 2018)in3 sarà la nuova Elettra Miura Lamborghini? Sicuramente i fan di quest’ultima non ci pensano minimamente a paragonare le due giovani ereditiere e, sicuramente, la prima puntata del programma MTV in onda questa sera non farà altro che confermare questo divario. La ricca ereditiera si è data ormai alla moda e alla musica mentrein3 è ancora in piena salita e non solo le toccherà conquistare il suo pubblico ma anche rendersi diversa da tutte coloro che sono già passate nel programma la cui terza edizione prenderà il via oggi.INè la principessa rock di. Ventinovenne originaria di Napoli, vive a Villa Lurani Cernuschi ex contea del 1600 in provincia di Bergamo.è una fashion blogger, attratta da tutto ciò che luccica. La sua anima ha però due facce, perché ama sporcarsi le mani e affondarle ...