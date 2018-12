Elisa Isoardi e Salvini stanno ancora insieme | la rivelazione di Corona

La prova del cuoco - Elisa Isoardi e la mossa travolgente : chi ha riportato in studio - share alle stelle : Forse, Elisa Isoardi ha trovato la quadra. La soluzione per far risalire gli ascolti de La sua prova del cuoco su Rai 1, che dopo l'addio di Antonella Clerici aveva perso qualche punto di share. Quale ...

La prova del cuoco : Elisa Isoardi elimina la sigla e l’auditel sale : La prova del cuoco, Elisa Isoardi cancella la sigla d’apertura: perchè? Se lo sono chiesto in molti tra i telespettatori: perchè Elisa Isoardi non lancia più la sigla a La prova del cuoco? Da qualche giorno, infatti, il programma si apre senza la divertente sigla d’apertura “Torna l’allegria”, inaugurata a settembre, in occasione della prima puntata di questa nuova stagione che ha visto l’addio di Antonella ...

Elisa Isoardi - frecciatina ad Antonella Clerici a La Prova del Cuoco? / 'Portobello? Mi sono addormentata' - IlSussidiario.net : Elisa Isoardi lancia una frecciatina velata ad Antonella Clerici e al suo Portobello in diretta a La Prova del Cuoco? Ecco cosa ha detto