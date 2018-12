Effetti collaterali dei farmaci | le denunce di John Virapen | il manager pentito che ha

Nuovo farmaco per il diabete protegge cuore e reni/ Molecola riduce ospedalizzazioni per Effetti collaterali - IlSussidiario.net : A Chicago è stato presentato un Nuovo studio che ci mostra come sia pronto un Nuovo farmaco per il diabete in grado di proteggere il cuore e i reni.

Antistaminico : benefici ed Effetti collaterali : Anche chi non è allergico collega la parola Antistaminico con le allergie, figuriamoci che ne soffre e non può spesso fare altro che utilizzarne in abbondanza, quanto permesso, per cercare di stare meglio e avere un po’ di sollievo. Al di là delle associazioni di idee, proviamo ad indagare meglio in merito agli Antistaminico per capire come mai possono aiutarci quando soffriamo di allergia e come. (altro…) The post Antistaminico: ...

Sgombero Baobab - gli Effetti collaterali della politica di Salvini : Ci risiamo. Per la ventiduesima volta da quando è nato, tre anni fa, il presidio umanitario di Baobab Experience a Roma è sotto Sgombero. Questa mattina un esercito di blindati, ruspe e pullman si è presentato davanti alla sua sede di piazzale Maslax, zona Tiburtina. Delle circa 200 persone presenti nel centro, una buona parte è stata portata in commissariato per il fotosegnalamento, mentre con gli altri mezzi si sta provvedendo a bonificare ...

Pillola anticoncezionale : benefici ed Effetti collaterali under 40 : Fino a che età è possibile prendere la Pillola anticoncezionale? In passato i ginecologi imponevano tassativamente alle donne di interrompere l’assunzione a 40 anni. Oggi la situazione è molto diversa e, anche superati gli anta, si può utilizzare questo contraccettivo. Era il 1971 quando la Pillola arrivò in Italia, 11 anni dopo il suo debutto negli Stati Uniti. Da allora molte cose sono cambiate e questo farmaco si è evoluto, con cambiamenti ...

Pillola anticoncezionale : benefici ed Effetti collaterali under 30 : La Pillola anticoncezionale è un contraccettivo molto usato, soprattutto dalle under 30, che però conoscono ancora poco i benefici e gli effetti collaterali di questo farmaco. Come funziona? Al suo interno sono contenute due tipologie di ormoni: estrogeni e progestinici che impediscono il concepimento della donna, bloccando l’ovulazione. Chi inizia a prendere la Pillola per la prima volta deve assumerla il primo giorno delle mestruazioni, ...

Smettere di fumare - scoperto il farmaco che elimina la dipendenza e gli Effetti collaterali dell'astinenza : Potrebbe arrivare presto in farmacia un farmaco capace di bloccare la dipendenza del farmaco, riuscendo anche a contenere i sintomi da astinenza e le temutissime ricadute per gli ex fumatori. La scoperta è del team guidato dal prof. Olivier George nel dipartimento di Neuroscienze dell'istituto ameri

Psicofarmaci - gli Effetti collaterali : dalla psicosi alle idee di suicidio. Ecco quando assumerli (o no) danneggia il cervello : Depressione grave, mania, psicosi, violenza, idee di suicidio. Sono alcune delle conseguenze che possono scaturire dalla sospensione di un trattamento con Psicofarmaci. A sostenere queste tesi è lo psichiatra statunitense Peter R. Breggin nel libro La sospensione degli Psicofarmaci. Un manuale per i medici prescrittori, i terapeuti, i pazienti e le loro famiglie (tradotto dalla farmacologa Laura Guerra per la casa editrice Giovanni Fioriti). ...

Torna l’ora solare - come superare gli Effetti collaterali : L’ora solare sta per Tornare. A fine ottobre infatti sposteremo le lancette dell’orologio indietro di un’ora, facendo i conti con diversi effetti collaterali, alcuni dei quali molto fastidiosi. Nella notte fra sabato 27 e domenica 28 ottobre alle 3 entrerà in vigore l’ora solare. Dormiremo un’ora in più, mentre farà buio prima, con conseguenze per il nostro equilibrio psicofisico. Se pochi fortunati non avvertono il ...

Antidolorifici per gatti : benefici ed Effetti collaterali : Un antidolorifico per gatti non è una assurdità, è un modo come un altro di prendersi cura del nostro animale se prova dolore o ha un problema. Come noi, anche i mici non amano soffrire e, senza esagerare, con un po’ di ragionevolezza e i consigli del nostro veterinario, possiamo utilizzare delle sostanze che affievoliscono il dolore. Ora vediamo quando, come e quali impiegare per cercare di fare stare meglio i nostri amici animali. ...

Tavor Effetti collaterali : controindicazioni del farmaco per dormire in compresse o gocce - fa male? : Nell’articolo di oggi parleremo del farmaco Tavor, e dei suoi Effetti Collaterali. Questo farmaco, in compresse o gocce viene utilizzato per combattere l’insonnia. Oggi cercheremo di capire se ha Effetti Collaterali e quali sono le controindicazioni dell’utilizzo di questo farmaco. Continuate a leggere per non perdervi nulla. controindicazioni Tavor compresse e gocce Il Tavor è uno speciale tipo di medicinale ansiolitico, che rientra nella ...

«Come i No Vax stanno vincendo in Italia con le paure infondate sugli Effetti collaterali dei vaccini» : 'Ma questa politica - spiega ancora l'Independent - ha alimentato la protesta contro il governo da parte dei movimenti populisti che l'hanno capitalizzata verso se stessi' . 'Ciò che l'Italia sta ...

Caffè - quanti al giorno? Proprietà e Effetti collaterali della bevanda più amata d’Italia : Una delle più grandi e indiscusse passioni che contraddistingue il Bel Paese è sicuramente il Caffè: corto, lungo, moca, espresso, americano, macchiato, marocchino, schiumato, caldo, freddo, shakerato… cambiano le forme ma non la sostanza. In vista della Giornata Internazionale dedicata al Caffè che ricorre l’1 ottobre, MioDottore – piattaforma leader in Italia e nel mondo specializzata nella prenotazione online di visite mediche e parte ...